貓咪對「特定氣味」反感？解析牠厭惡的真相：負面記憶比氣味更強烈！

許多飼主都有這樣的經驗：貓咪明明平時情緒穩定，卻在聞到某些氣味時突然退縮、轉身離開，甚至出現哈氣、低吼或躲藏的反應，但真正影響貓咪反應的，往往不是氣味本身，而是氣味背後所連結的記憶與情緒。

氣味在貓咪世界中不只是感官，而是訊號

對貓咪而言，嗅覺不只是用來分辨喜好，更是判斷安全與否的重要工具，大腦會自動將氣味與當下的環境、情緒與事件連結在一起，一旦某個味道曾出現在壓力、恐懼或不舒服的情境中，就可能被標記為「需要警戒」的訊號。

曾在看診、驚嚇或不舒服情境中出現的氣味，容易被貓咪牢記，再次聞到相似味道時情緒反應仍會被喚醒。圖:istockphoto

負面經驗會讓氣味成為長期記憶

看診時的消毒水味、被強行抓抱時的香水味、爭吵或巨大聲響出現時的環境氣味，都可能被貓咪牢牢記住，即使事件早已過去，只要相似氣味再次出現，情緒反應仍會被迅速喚醒，這也是為什麼有些貓咪會對看似無害的氣味產生強烈排斥。

熟悉空間中的氣味變化，衝擊特別大

當原本安全的家中環境突然出現陌生或帶有負面連結的氣味，例如更換清潔用品、使用香氛，或帶回沾有外來動物氣味的物品，貓咪的安全感容易瞬間下降，因為牠們期待熟悉空間維持穩定，一旦氣味不再「可預期」，心理壓力就會隨之升高。

氣味厭惡會影響行為與空間使用

氣味與記憶的連結不只停留在當下反應，長期下來，貓咪可能開始避開特定角落、物品或動線，即使氣味已經淡去，行為模式仍可能保留下來，這代表牠在潛意識中，仍將該區域與不安全的感受劃上等號。

情緒狀態越緊繃，氣味反應越強烈

當貓咪正處於壓力期，例如環境改變、作息混亂或身體不適時，對氣味的容忍度會明顯下降，原本尚可接受的味道，也可能突然變得難以忍受，這並非「變得挑剔」，而是心理防線降低後的自然保護反應。

與其消除氣味，不如修復安全感

面對貓咪對氣味的強烈反感，頻繁更換或強行讓牠「習慣」反而可能加重壓力，更重要的是維持生活環境的穩定性，避免在貓咪休息與活動核心區域使用刺激性氣味，並讓牠重新在該空間累積放鬆、安心的正向經驗。

與其強迫貓咪適應氣味，不如維持環境穩定，減少刺激來源，讓牠慢慢在熟悉空間中重新建立安全感。圖:istockphoto

貓咪對特定氣味的厭惡，往往不是單純的嗅覺偏好，而是負面記憶被再次喚醒的結果，當飼主能理解氣味背後的情緒與記憶連結，給予更多空間穩定與安全感支持，就能有效減少不必要的壓力反應，讓貓咪重新在熟悉的氣味世界中，找回安心與自在。