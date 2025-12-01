貓咪心裡的小秘密 當牠感覺被「忽略」時會悄悄做這些事

火報記者 張舜傑/報導

很多人以為貓咪獨立，不需要太多關注，但事實上，貓咪對主人的情感分配十分敏感。當牠感覺自己被忽略或待遇不同時，行為也會悄悄改變。

被忽略的表現：沉默與疏離

當貓咪感受到自己不再是關注焦點時，牠的反應多半悄無聲息。牠可能不再靠近主人，也不會回應呼喚，甚至選擇躲到高處或角落靜靜趴著。眼神中少了平時的活力，取而代之的是困惑與些許失落。這些沉默的行為，是貓咪表達情緒的一種方式。

貓咪真正關心的是愛與關注，而非物質或玩具，短暫的陪伴、撫摸與互動就能讓牠重新獲得安全感。圖:istockphoto

行為抗議：抓、推、搶注意力

除了沉默，有些貓咪會選擇用行為吸引注意。抓家具、推倒小物件、搶玩具甚至搗亂，都可能是牠在試圖讓主人回頭看牠。這並非頑皮，而是貓咪希望透過行為確認自己的存在感——牠寧可被輕微責備，也比完全被忽略來得好。

貓咪心中真正在意的是愛與關注

貓咪並不會在意其他人或寵物得到多少，而是關心自己是否仍被重視。當主人抱著其他寵物或把注意力放在別人身上時，牠內心會有疑惑和不安：「你是不是不再喜歡我了？」這種情緒反應源自依附與信任，而非任性。簡單的一個眼神、一次撫摸，或是輕聲呼喚名字，就能讓牠重新獲得安全感。

日常互動的微小關鍵

與其用零食或玩具試圖安撫，貓咪更在意主人真心的陪伴。每天幾分鐘的專屬互動、輕柔的撫摸或短暫的遊戲，都能讓牠感受到被愛與在乎。穩定的日常、溫暖的互動，是平復焦慮、建立信任的最好方法。

穩定且公平的日常互動能建立依附與信任，忽略則可能引發焦慮，而安心依偎則代表貓咪最真實的情感回應。圖:istockphoto

公平感與信任的連結

在貓咪的世界裡，「公平」並不是物質上的分配，而是一種情感上的平衡。當牠感受到主人尊重、看見並理解自己，依附和信任便會慢慢建立。長期忽略可能會讓牠疏離，甚至產生焦慮或行為退化。而當牠安心地依偎在你身邊、輕輕蹭人或安靜入睡時，那正是貓咪對你最真實的情感回應。