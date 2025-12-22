貓咪忽冷忽熱到底在想什麼？牠們心理的「依附需求」是關鍵 !

火報記者 張舜傑/報導

貓咪時而黏人、時而愛躲起來，讓不少飼主感到困惑，牠們的行為看似忽冷忽熱，其實背後隱藏著心理需求與依附模式，了解貓咪的心理需求，能幫助飼主與牠們建立更穩定的親密關係。

貓咪依附需求的表現

貓咪的依附需求不像狗狗那樣明顯，牠們可能會在想要關注時靠近你撒嬌，或在感到壓力或不安時選擇躲開，這種行為模式反映了牠們對安全感的需求，貓咪需要在安全的環境中感受到自主權與控制感，當飼主能尊重牠們的空間，貓咪才會願意自發性地靠近。

廣告 廣告

當貓咪躲開或撒嬌，都是牠們在自主調節情緒、平衡安全感與好奇心的表現。圖:istockphoto

忽冷忽熱的行為背後

當貓咪突然不理人或躲到角落，並不代表牠們不愛你，而是牠們正在調節情緒或尋找安全感，反之，主動撒嬌或蹭主人，則代表牠們在尋求親密與依附，這種忽冷忽熱的模式是貓咪心理自我調節的一部分，牠們透過自主選擇親近或保持距離，平衡安全感與好奇心。

飼主如何應對貓咪的忽冷忽熱

面對貓咪忽冷忽熱的行為，飼主不應強迫互動，而是觀察貓咪的情緒與肢體語言，提供安全舒適的環境與可自主探索的空間，當貓咪靠近時給予關注與正向回饋，慢慢建立信任，讓牠們在感到安全時，願意自發性地互動。

建立健康的依附關係

理解貓咪的心理需求與依附模式，飼主可以透過穩定的日常作息、適度的互動以及尊重貓咪空間，培養健康的依附關係，這樣不僅能減少忽冷忽熱帶來的困擾，也能提升貓咪的安全感與生活品質。

飼主應尊重貓咪空間，提供安全環境與正向回饋，才能建立穩定親密的依附關係。圖:istockphoto

貓咪的忽冷忽熱其實是牠們心理依附需求的自然表現，飼主若能理解並尊重牠們的情緒與自主性，便能建立更親密穩定的關係，讓貓咪既安心又自在地共處。