貓咪愛上小主人專用椅！得知「不是自己的」一臉落寞令人心疼

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家貓咪令人心疼的反應，引起網上熱議，這隻小貓誤以為主人帶回家的小椅子是為自己準備，開心地坐上去還舒服地睡著，直到牠得知椅子其實是買給小主人時，竟瞬間變得沮喪，可憐模樣惹得大批網友直呼「趕快給貓也買一張！」。

原來這名飼主日前買了一張兒童小椅子準備給孩子使用，暫時放在家中客廳時，吸引了家裡的貓咪注意，小貓顯然對新東西的興趣十足，不僅立刻上前繞著椅子聞了又聞，隨後還毫不猶豫跳進椅子裡直接入睡，彷彿把它視為「量身打造的貓專屬座椅」。

廣告 廣告

小貓得知真相後，坐在地上露出難以言說的落寞表情

(示意圖/Unsplash)

直到當飼主將椅子交給真正的小主人使用時，貓咪才發現這件「新寶物」原來並非屬於自己，牠站在一旁目送著小椅子被抱走，眼神瞬間變得黯淡，坐在地上露出難以言說的落寞表情，讓主人無奈表示「牠好像真的以為那是牠的禮物」。

這段故事曝光後立刻引起大批網友討論，許多人看完心軟紛紛留言「趕快給貓貓也買一張」、「那個小眼神太委屈了」、「貓生第一次感受到禮物不是給自己的失落」，但也有人調侃表示「其實只要是家裡的任何新物品，貓都會認為是為牠準備的」。