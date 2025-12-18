貓咪愛抓家具不用怕！運用「環境、氣味、正向誘導」3 大策略減少破壞

火報記者 張舜傑/報導

貓咪抓家具，其實是天性的一部分——牠們透過抓撓留下氣味標記、伸展肌肉，也是在探索環境。與其一味責備，不如運用環境調整、氣味引導和正向誘導，既保護家具，又讓貓咪安心表達本能。

調整環境，引導抓抓方向

貓咪習慣選擇垂直表面或經常活動的區域抓東西，尤其靠窗或門口的家具經常被當作練爪地點。飼主可以在這些位置旁擺放抓柱、抓板或攀爬架，材質選擇耐抓、觸感舒適的麻繩或厚紙板，並保持穩固，避免倒塌造成恐懼或傷害。抓物的高度與家具相近，能讓貓咪自然轉移注意力，慢慢形成抓柱比抓家具更吸引的習慣。此外，觀察貓咪抓的頻率與時段，將抓物放在牠經常活動或休息的區域，可大幅提升使用率。

透過環境調整與氣味引導，如放置抓柱、抓板並使用貓薄荷，可以有效將貓咪注意力轉移到其他物品。圖:unsplash

利用氣味，強化誘導效果

氣味對貓咪的行為有顯著影響。抓柱或抓板上可適量塗抹貓薄荷或使用安全的貓咪香氛噴霧，能讓牠更主動靠近和使用抓物。相反地，家具表面也可以使用專為貓咪設計的防抓噴霧，或用雙面膠暫時覆蓋容易抓的區域，降低破壞慾望。透過氣味的巧妙引導，貓咪逐漸將注意力集中在抓柱或指定區域，而舊家具自然不再是主要目標。

正向誘導，建立穩定的行為模式

當貓咪使用抓柱、抓板或攀爬架時，及時給予稱讚、輕拍或小零食獎勵，能讓牠將正向經驗與新抓物連結。避免用斥責或驚嚇方式阻止抓家具，這會增加緊張與焦慮。持續觀察牠抓的姿態、停留時間與互動反應，飼主可以慢慢調整誘導方式。例如在牠抓完抓柱後，輕輕撫摸或陪牠玩，讓抓物與愉快經驗連結，飼主與貓咪之間的互動也更加順暢。

結合正向誘導，如稱讚或小零食獎勵，建立穩定抓抓習慣，家具和貓咪需求兼顧，生活空間更和諧。圖:unsplash

抓抓是貓咪天性，也是牠們表達情緒、維持爪力與標記領域的重要方式。透過調整環境、運用氣味與正向誘導，飼主可以在不壓抑貓咪本能的前提下，引導牠抓正確的地方，減少家具損傷。當貓咪的需求被滿足，牠會在安全感與舒適感中自然配合，生活空間更和諧，主人也能放心享受與牠的日常互動。