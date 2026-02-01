貓咪投胎轉世！女子被託夢竟奇蹟尋回「前世」愛貓

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一則關於流浪貓救助與重逢的故事在網路上引發大量關注，一名女子分享自己從救下一隻被遺棄、受過重創的小貓，到送牠最後一程，再到因一場夢意外與「牠的延續」再次相遇的經歷，整段情節宛如電影，令無數網友感到動容。

這名女子起初遇到一隻可憐的流浪貓，當時的小貓不僅流落街頭，還遭到調皮的孩童毆打欺負，她將貓咪送醫後發現，小貓不僅嚴重膀胱炎、尿血，後腿也受傷瘸行，情況一度危急，所幸救治及時，才成功撿回一命。

廣告 廣告

後來女子將小貓正式收養，並取名為「招財」，牠的性格溫順黏人，像孩子般活潑，為家庭帶來許多溫暖，然而好景不長，「招財」再度出現尿血症狀，且被醫師診斷終身有尿閉風險，更在凌晨因急症離世。

女子堅信小貓可能是「招財」的轉世投胎，並同時領養了貓媽媽

(示意圖/Unsplash)

小貓離世後，女子長期沉浸在悲痛中，直到某個夜晚，她夢見「招財」告訴自己已轉世投胎到一戶人家，女子便半信半疑地將夢到的特徵發文尋人，結果真的意外引來一名網友回應，對方表示他先前救下的一隻懷孕母貓，剛好誕下了一隻小貓，時間細節與夢境高度吻合。

最終在雙方聯繫確認，女子堅信這隻小貓可能就是「招財」的轉世投胎，且為了不讓貓媽媽與小貓因分開難過，她決定同時領養小貓與貓媽媽，故事曝光後，網友紛紛留言感動表示「這不是巧合」、「我也相信是真的」、「愛會以另一種形式回來」。