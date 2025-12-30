貓咪拍照魔人？男子三年間與無數貓咪「合照」竟沒有一隻屬於他！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一名自稱「愛白嫖貓」的男子，因為自己無法養貓，選擇用另一種方式實現對貓咪的喜愛，他在三年間持續與各種貓咪合照，從朋友家的貓到街頭偶遇的流浪貓都不放過，甚至還順手幫牠們在網路上宣傳找家，讓不少人直呼感動。

這位名叫「尼克（ Nick） 」的男子，是一名長期在社群平台分享生活的創作者，他坦言自己非常喜歡貓咪，但礙於目前居住的公寓空間太小，條件有限導致暫時無法正式養貓，於是他替自己訂下了一個小目標，卻沒想到這份看似玩笑的堅持卻整整持續了三年。

「尼克 」在這三年以來，只要生活中遇到貓咪就會請求合照，並將照片記錄下來

(示意圖/Unsplash)

「尼克 」在這三年以來，只要生活中遇到貓咪就會請求合照，並將照片記錄下來，起初他還只是和朋友飼養的貓咪拍照留念，到後來開始在街頭、公園或巷弄間遇見流浪貓時，也會停下腳步拍照，甚至在貼文中簡單介紹貓咪的狀況，希望能有更多人注意到這些無家可歸的小生命。

如今「尼克 」已經幫助了不少流浪貓咪被領養，成為街頭中最暖心的浪貓宣傳員，他也動容表示，等到自己未來生活條件允許、空間更充足後，希望能親自從街頭領養一隻流浪貓回家，給牠一個真正的溫暖歸屬。