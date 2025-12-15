貓咪掉毛該如何解決？學習這「五個知識」幫助你輕鬆處理
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導
你是不是也曾遇過每天一回家，就發現家裡的衣服、沙發、床單都被貓毛「全面佔領」？不管怎麼清，過沒多久又重新鋪上厚實的一層，其實貓咪掉毛並不只是單純的麻煩，而是受到牠們身體狀態與生活環境的影響，以下為大家整理出五個關於「貓咪掉毛的重要知識與照護技巧」，幫助你更從容面對這場毛毛攻防戰。
一、正常換毛與異常掉毛要分清
貓咪一年通常會有春、秋兩次換毛期，這段時間掉毛量明顯增加是正常現象，但如果牠們出現局部禿毛、皮膚紅腫、結痂，或掉毛伴隨頻繁抓癢，就很可能不只是單純換毛，而是皮膚病、過敏或寄生蟲問題，需要飼主更進一步留意。
二、每天梳毛是最有效的減毛方式
定期梳毛不僅能把已經鬆脫的毛先清理掉，也能減少貓咪舔毛吞入過多毛髮，以降低毛球症風險，建議飼主在家有空時，可以多多幫牠們梳毛，短毛貓通常每天或隔天梳一次，長毛貓則建議天天梳，梳毛不只是清潔，也是促進彼此感情的親密時光。
三、飲食營養直接影響毛髮健康
貓咪的毛髮狀況其實與飲食息息相關，若蛋白質不足、必需脂肪酸缺乏，都可能會使毛變得乾燥，導致更容易脫落，因此建議飼主選擇高品質、營養均衡的飼料，並適度補充Omega-3、Omega-6脂肪酸，有助於維持貓咪皮膚健康，讓毛髮更有光澤。
四、環境乾燥也會讓掉毛更嚴重
室內空氣過於乾燥，會使貓咪的皮膚變乾、搔癢，進而增加掉毛量，當冬天來臨或長時間開冷氣時，建議飼主可使用加濕器，以維持室內適當的濕度，讓貓咪皮膚保持舒服狀態，自然能減少不必要的掉毛與抓癢。
五、壓力與情緒也會影響掉毛情況
貓咪對環境變化非常敏感，當遇到搬家、陌生人來訪、噪音干擾或作息改變都可能會造成壓力性掉毛，有些貓甚至會因焦慮而過度舔毛，因此維持穩定的生活節奏，提供牠們安全的空間與足夠陪伴，對貓咪而言也十分重要。
