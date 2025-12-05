貓咪最常見的「搗蛋行為」大解析！亂咬、推東西、亂衝其實都有原因

火報記者 張舜傑/報導

隨著飼養貓咪的人數逐年攀升，許多飼主對「貓咪為何總是搗蛋」充滿疑問。從亂咬物品到半夜暴衝，這些看似調皮的行為，其實背後都有明確原因。

一、亂咬東西：口慾需求與壓力並存

貓咪喜歡咬電線、塑膠袋或紙箱，往往不是單純搗蛋。觀察顯示，年幼貓咪多半是在滿足口慾期的探索需求；成貓則可能因壓力累積或無聊而用咬東西自我紓壓。若環境刺激不足，貓咪更容易以咬物行為取代玩耍，長期甚至可能傷及牙齒或誤食異物。

廣告 廣告

亂咬、推東西、半夜暴衝、打翻水碗與咬人，多與探索、狩獵本能、能量過剩或互動失衡有關。圖:istockphoto

二、到處推東西：天生狩獵本能的延伸

桌上的筆、瓶蓋、遙控器常被貓咪一掌拍落。這樣的行為其實是源自牠們天生的捕獵本能。貓咪透過「拍打並觀察掉落反應」模擬獵物逃竄的軌跡，因此在無聊時，日用品便成了最佳目標。有人類反應參與時，貓咪更可能視為互動遊戲，因而反覆進行。

三、亂衝亂跳：能量爆棚的自然宣洩

半夜狂奔、突然在家跳上跳下，是許多飼主無法理解的行為。這類突發能量爆發常見於年輕貓咪，主因是體力無處釋放。白天睡眠比例過高、缺乏運動與環境刺激，都會讓貓咪在深夜進入「全開模式」。這不僅是正常的能量轉換，也是貓咪維持身體敏捷度的天性需求。

四、打翻水碗或食盆：環境不滿意的訊號

部分貓咪會故意打翻水碗、把食物撥得滿地都是。這通常不是挑食，而是對「器皿、位置或水質」不滿意。過小或材質不佳的碗、放在吵雜位置的餐區，甚至水溫不合，都可能引發這類行為。貓咪藉由打翻物品，向飼主表達想要更舒適的用餐環境。

五、咬主人、撲主人：互動節奏不合拍

貓咪突然咬人或撲向飼主，經常被誤解為攻擊，但多數情況是因為互動過程中刺激過度或節奏不對。當貓咪感到太興奮、太緊張或想結束遊戲時，就可能以咬或撲來傳達界線。若飼主忽略肢體訊號，例如尾巴猛烈擺動、耳朵後倒，誤觸貓咪的「不耐情緒」也會引起這些行為。

讀懂原因、改善環境與互動方式，就能減少困擾、提升人貓生活品質。圖:istockphoto

貓咪的搗蛋行為看似麻煩，其實都是牠們在傳達需求、展現天性或尋求互動的方式。當飼主能以更全面的角度解讀這些行為，包括提供足夠刺激、改善環境與建立適當互動模式，許多困擾便自然能迎刃而解。理解，永遠是與貓咪和平相處的第一步。