貓咪版掃地機器人？飼主打翻貓糧竟靠「牠」完美解決！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家發生的寵物趣事引起網上熱議，某日他在家中準備貓咪飼料時，因不慎失手打翻，導致貓糧散落一地，原本想說收拾會很麻煩，沒想到愛貓卻突然出現幫忙善後，一口接著一口將飼料直接吃光，認真地模樣讓網友笑稱「根本是貓界最佳掃地機器人」。

事發當天，該名飼主在家中倒貓糧時不小心失手，大量飼料灑滿地面，顆顆分散相當難以清理，面對這樣的狀況，他既感到懊惱又無奈，索性靈機一動，乾脆把「收拾工作」交給家中的貓咪，讓這場看似麻煩的意外，瞬間轉變成一場輕鬆又療癒的互動。

小貓將灑落在地上的飼料一顆顆吃進肚子裡，努力地完成任務

(示意圖/Unsplash)

這隻幫忙善後的貓咪，一開始看到滿地飼料，先是露出驚訝的神情，但隨後又很快冷靜下來，默默低頭觀察「戰場配置」，接著便有條不紊地開始行動，採用最直接的方法將一顆顆貓糧吃進肚子裡，過程專注又認真，像是在努力地完成自己的使命。

這段有趣的故事曝光後，吸引了大量網友留言，不少人笑說「真的超專業」、「果然術業有專攻」、「貓糧問題找貓咪解決，完全沒毛病」，此外也有飼主分享類似經驗，表示自己曾為灑落的飼料發愁過，結果把愛貓叫來，也是短短十分鐘就解決了。