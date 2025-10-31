貓咪發情期的「五個行為」！跡象出現最好趁早解決

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

許多飼主在第一次養貓後，往往會被貓咪的「發情期行為」嚇到，包括整夜喵喵叫、在地上打滾、甚至到處亂尿等，其實這些行為都是自然現象，但若不了解背後的真正原因，便很容易造成壓力與誤解，以下為大家整理出貓咪發情期的「五個常見表現與潛在危害」，幫助飼主們更好地照顧家中毛孩。

1.頻繁叫春

貓咪發情期最明顯的徵兆之一，就是會頻繁發出高亢且持續的叫聲，這是牠們向異性傳達訊息的自然反應，若貓咪未絕育，這種叫聲可能連續持續數天甚至數週，尤其在夜晚格外擾人。

2.愛用身體摩擦

發情期的母貓特別黏人，牠們會經常用身體蹭人腿、牆壁或家具，或在地上不斷翻滾扭動，這些行為是在釋放費洛蒙，以吸引公貓注意，公貓則可能會在此時變得急躁，甚至試圖外出尋找伴侶。

貓咪在發情期時會經常磨蹭身體，甚至會以噴尿來標記地盤

(示意圖/Unsplash)

3.到處亂尿

在發情期間，貓咪通常會以噴尿標記地盤，以宣示自己的存在或吸引異性，這會導致家中出現強烈氣味，甚至因此破壞家具，對於飼主來說，這是最常見且最令人頭痛的「副作用」。

4.情緒劇烈起伏

發情中的貓咪情緒會變得不穩，可能會突然從撒嬌轉為煩躁，甚至開始出現攻擊行為，尤其是公貓之間若聞到母貓的氣味，恐將發生互相打架爭奪地盤，造成受傷風險。

5.健康隱患

若母貓長期處於反覆發情但未懷孕的狀態，很容易導致子宮蓄膿、卵巢囊腫等生殖系統疾病，公貓則可能因壓力造成食慾不振或行為異常，這些健康問題往往會比叫春聲更令人感到擔憂。