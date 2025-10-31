貓咪的五大日常習慣揭密 你家主子中了幾項？

貓咪的行為總是充滿神秘與可愛，許多飼主或許早已習慣牠們的日常舉動，但你知道這些看似隨性的習慣，其實背後都有深層的意義嗎？根據動物行為觀察，以下五項是貓咪最常見的生活習慣，快來看看你家貓咪是否也有這些「主子行為」！

喜歡窩在高處：安全感的來源

貓咪天生具有強烈的領域意識與警覺性，選擇高處不僅能掌握周遭環境，更能提升安全感。櫃子頂端、冰箱上方或貓跳台的高層，都是牠們偏好的「觀察哨」。

固定的清潔儀式：不只是愛乾淨

舔毛是貓咪每天必做的儀式，不僅是自我清潔，更有助於紓壓與維持情緒穩定。這項行為也展現了牠們對生活秩序的重視。

指定的午睡地點：睡眠品質至上

貓咪平均每天睡眠時間可達12至16小時，且偏好在安靜、溫暖的角落休息。這些地點往往是牠們精挑細選的「專屬睡窩」，有助於深度放鬆。

喵叫與肢體語言：無聲的交流術

雖然無法以語言與人類溝通，貓咪卻能透過喵聲、尾巴擺動、頂頭等肢體語言，表達情緒與需求。每種聲音與動作都有其獨特的含義，是牠們與飼主之間的默契密碼。

磨爪行為：地盤宣示與指甲保養

貓咪磨爪不只是為了修整指甲，更是標記地盤的方式。牠們常選擇沙發邊、牆角或抓板留下痕跡，藉此向其他動物宣示「這裡是我的地盤」。