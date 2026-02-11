貓咪的心機超深！小貓因「爭寵」竟多次將同伴騙出屋外

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自己新領養的小貓，因在家中展現出「爭寵心機」引發關注，這隻名為「小班」的貓咪竟多次將同伴貓騙出屋外，與原住民貓上演一連串的「宮鬥戲碼」，讓網友們忍不住直呼「浪貓的心機果然都很深」。

據了解，「小班」起初是一隻在街頭流落的浪貓，因個性親人被帶回收容所安置，志工們一度都認為牠相當適合送養，然而「小班」的領養過程並不順利，第一任飼主因嚴重貓毛過敏退養，第二任則因牠與原住民貓爭風吃醋、相處困難導致再次送回，讓救助者擔心難以替牠找到穩定家庭。

第三位領養人家中原本就有一隻名叫「小布」的貓，起初因體型與氣勢差距，「小班」顯得相當安分，但沒過多久，飼主卻接連發現「小布」多次出現在打開的窗邊甚至爬到外側，檢查後發現門窗並非人為疏忽，因此懷疑是「小班」刻意開窗所致。

(示意圖/Unsplash)

為了防止意外發生，飼主在家中加裝了安全鎖，不過每天下班回家「小布」仍離奇失蹤，最終都在神奇的地方被找到，收容所得知後以為「小班」又要被退回，但領養人並未因此退養，反而笑稱是「第一次體驗兩隻貓為自己爭寵」，並表示「小班」冷靜又機靈的反應越看越討喜。

事件曝光後立刻引起網友熱烈討論，不少人留言表示「這貓太會耍小聰明」、「心機貓也很可愛」、「原來貓咪真的會爭寵」，也有人善意提醒飼主，應多留意觀察貓咪們的互動，同時加強環境安全管理，以避免憾事發生。