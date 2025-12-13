貓咪的搞怪日常曝光 ! 解析讓飼主哭笑不得的「惡作劇」原因

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主都有過這樣的經驗：家中貓咪總是在安靜時把東西推下桌，半夜突然衝刺，這些看似「故意搗蛋」的行為，其實並非單純為了惹人注意，而是來自貓咪本能、情緒與環境互動所交織出的結果。

推東西下桌，其實是探索與確認存在感

貓咪喜歡將物品推落地面，常讓飼主感到無奈，但這個行為對牠們而言是一種直覺性的探索方式。物品掉落時的聲音、移動軌跡與反應，能刺激貓咪的感官與好奇心。同時，當這個動作引來人類的注意，貓咪也會將「推東西」與互動產生連結，久而久之便成為牠們常使用的行為模式。

當生活刺激不足時，貓咪會咬電線、翻垃圾找新鮮感；而不理呼喚或打斷人類，其實是在表達自主與想參與。圖:istockphoto

突然暴衝亂跑，是能量累積的出口

貓咪在室內生活時，活動空間有限，若白天缺乏足夠消耗精力的機會，能量便會在某個時間點集中釋放。這時常出現的就是突然來回奔跑、急轉彎或跳上跳下的行為。這類動作其實是身體在尋找平衡與釋放壓力的方式，並不代表情緒失常。

咬電線、翻垃圾，反映環境刺激不足

當生活環境缺乏變化，貓咪容易將注意力轉向任何能引起反應的物品。電線、塑膠袋或垃圾桶裡的氣味，對牠們來說都充滿未知與吸引力。這類「搞破壞」行為，往往不是刻意搗亂，而是貓咪試圖在單調環境中尋找刺激的結果。

故意無視指令，是貓咪的自主表現

有些貓咪在被呼喚時明明聽見卻選擇不理會，甚至轉頭離開，讓人誤以為牠在挑釁。實際上，貓咪本就擁有強烈的自主性，是否回應取決於當下的安全感與意願。這樣的行為是牠們表達界線的一種方式。

在關鍵時刻搗亂，是想參與而非破壞

當飼主專心工作、講電話或準備休息時，貓咪突然跳上鍵盤、坐在書本上，常被視為刻意干擾。但從貓咪的角度來看，這是一種參與與靠近的行為。牠們會選擇飼主最常注視、觸碰的物品作為停留點，藉此確認彼此的連結仍然存在。

貓咪的行為多半不是搗亂，而是在回應情緒與環境需求，理解原因後調整互動，關係自然會更輕鬆。圖:istockphoto

貓咪的「惡作劇」多半不是故意惹麻煩，而是本能、情緒與環境交互作用的結果。當飼主能讀懂這些行為背後的動機，適度調整生活安排與互動方式，許多原本令人頭痛的瞬間，反而會成為理解彼此的重要線索。看懂搞怪日常，也是在學習如何與貓咪建立更自在的相處關係 !