貓咪的行為大解析！睡覺時的抽動、哈氣、奔跑到底都夢到什麼了？

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主觀察貓咪熟睡時，會看到牠抽動身體、晃耳、呼吸急促，甚至快速擺動四肢彷彿奔跑，這些夢境行為雖有趣也令人擔心，但其實是睡眠中自然的神經活動，反映貓咪日常經驗與本能的心理重現。

睡眠分期與夢境產生的科學背景

貓咪的睡眠分為深層慢波睡眠和快速眼動睡眠（REM睡眠），其中REM階段最容易出現夢境行為，此時大腦活動接近清醒狀態，身體肌肉則受到部分抑制，但仍保留微小運動，貓咪的抽動、哈氣、甚至四肢擺動，多半發生在這個階段，意味著牠正在「重播」白天的經驗或本能行為，例如追逐玩具、捕獵或探索環境。

廣告 廣告

牠們在夢裡奔跑、拍打或追逐，反映白天的狩獵與探索經驗，幫助肌肉協調與心理滿足。圖:istockphoto

奔跑與捕獵行為的夢境再現

許多貓咪在睡夢中做出奔跑或拍打動作，其實是天生狩獵本能在夢境中的表現，白天觀察到的追逐小玩具、捕捉光點或昆蟲，都可能被大腦加工成夢境場景，這些夢境幫助貓咪強化肌肉協調與狩獵技巧，同時也滿足心理上的探索與活動需求。

聲音與呼吸變化的意義

貓咪在夢中發出的哈氣、喵喵聲或低吼，可能反映牠對夢境情境的情緒反應，例如遇到假想獵物或陌生刺激時，貓咪會透過這些聲音表達情緒或模擬行動，呼吸加快或不規則，也是REM睡眠中正常的生理現象，代表神經系統活躍，並非生病或痛苦的徵兆。

睡眠環境對夢境行為的影響

舒適且安全的睡眠環境能讓貓咪進入深層REM睡眠，夢境行為也更自然，若環境嘈雜或不穩定，貓咪可能出現驚醒、驚跳或夢中逃避行為，這不僅影響休息，也可能增加壓力，提供安靜、熟悉且氣味安全的睡眠空間，有助於貓咪充分休息並順利完成夢境行為。

如何觀察與理解貓咪夢境

飼主可透過觀察貓咪夢中行為，了解牠的日常活動偏好與情緒反應，例如頻繁夢中追逐玩具的貓咪，白天可能精力充沛且好動；而夢中偶爾警戒、哈氣的貓咪，白天可能較敏感或容易受驚，理解這些信號，有助於調整日常互動方式，讓貓咪在醒著與睡著時都感到舒適與安全。

安全舒適的睡眠環境可讓夢境行為自然進行，飼主觀察可了解貓咪偏好與情緒。圖:istockphoto

貓咪睡覺時的抽動、哈氣與奔跑，都是夢境中自然的神經與本能反應，牠們可能在夢中重現捕獵、探索或社交經驗，這不僅是生理現象，也反映心理世界的活動，理解夢境行為，能幫助飼主更全面認識貓咪的日常與心理需求，並提供安全、舒適的休息環境，讓牠們在醒著與夢中都能自在生活 !