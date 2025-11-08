貓咪的鬍鬚竟能「預測天氣」？牠們比氣象局還更早發現！

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主會發現一個有趣現象：在暴風雨或天氣要變化之前，家裡的貓咪會突然變得不安、頻繁梳理、躲到角落或鬍鬚前後抖動。

這些看似小動作其實有科學基礎——貓咪的鬍鬚（vibrissae）是高度靈敏的感覺器官，能偵測空氣流動、微小振動與環境變化，讓牠們在氣壓、濕度或風向改變時，比人類更早出現反應。

當氣壓下降或濕度改變時，貓咪可能出現鬍鬚抖動、頻繁梳理、焦躁或躲藏等行為。圖:unsplash

鬍鬚不是裝飾：複雜的「感覺儀器」

貓咪的鬍鬚並非普通毛髮；每根鬍鬚都生長在稱為 follicle–sinus complex（毛囊-竇複合體） 的結構中，根部密布多種類型的機械感受器，並由三叉神經（trigeminal nerve）大量支配。這些感受器能把極微小的弧度偏移、空氣流向與振動，轉換成電訊號送入大腦，使貓咪能「感覺」到人類無法察覺的微弱環境變化。解剖與電生理研究對這種機制已有清楚描述。

牠們如何「聞到」天氣？其實是感受空氣動態與壓力

當天氣系統移動時，局部的氣壓、濕度與空氣流速會產生微妙變化。鬍鬚對空氣流動與壓強改變極為敏感：一點微風、一絲氣壓下降，都會改變鬍鬚的受力狀況，進而被毛囊內的感受器放大為明顯的神經訊號。除了鬍鬚外，貓的內耳和平衡系統也會對氣壓與靜電等變化有所反應，綜合起來讓牠們在風暴來臨前就出現行為改變。

行為上會有什麼「預報訊號」？飼主可以怎麼觀察

當貓咪「感受到」即將的氣候變化，常見的行為訊號包括：

鬍鬚位置改變或不停抖動、頻繁梳理、用臉蹭物品以留下氣味；

突然變得安靜或相反地顯得煩躁、四處巡視與躲藏；

食慾改變或睡眠模式顛倒（更長時間休息或更頻繁醒來）；

對聲響或光線更敏感，出現躲藏或黏人的行為。

這些行為通常在氣壓下降或雷雨前更明顯，因此飼主若留心觀察，往往能比天氣預報更早注意到寵物的「不安徵兆」。多個寵物健康與行為資源也都指出，貓在暴風雨來臨前會出現上述反應。

不是每次都是天氣：也要排查健康與環境因素

雖然鬍鬚敏感會觸發行為變化，但飼主仍應小心判斷：頻繁的焦慮、過度梳理或食慾劇減，也可能來自疼痛、皮膚病、耳部問題或內科疾病。若行為改變持續且伴隨身體症狀（嘔吐、便秘、體重明顯下降等），應儘速就醫檢查，排除健康問題再把天氣作為可能因素之一。

飼主若觀察到這些情況，可提供安靜空間、減少刺激並尊重貓咪的反應。圖:unsplash

貓咪的「內建氣象站」與人類的感知差異

貓咪的鬍鬚與感覺系統讓牠們能在環境變動時早一步察覺微妙訊號。這是演化賦予的敏感感官──牠們用鬍鬚「測風」，用內耳和平衡系統「感壓」，並以行為向外界回報不安。對飼主而言，理解並善用這些訊號，不僅能在惡劣天氣前做出準備，也能更同理寵物的情緒與需求 !