貓咪的「敏感區域」曝光 ! 這 3 個地方千萬別碰

火報記者 張舜傑/報導

許多人看到可愛的貓咪，第一反應就是伸手想摸，但貓咪並不像狗狗那樣隨時接受撫摸。牠們的身體有一些「高敏感區」，一旦被觸碰到，就可能立刻跳開、怒瞪，甚至直接拍你一掌。

肚子是貓咪最不能侵犯的禁區

貓咪的肚子柔軟、溫暖，看起來就像一顆蓬鬆的抱枕，但對牠們來說，這裡卻是最脆弱的部位。肚子聚集著重要器官，是牠們的「生命要害」。當有人突然伸手觸碰，多數貓咪會本能地反射抓咬，因為牠們會覺得自己被威脅。即使貓咪偶爾翻肚讓你摸，那往往是建立在高度信任之上，也不能長時間揉弄。

牠們最討厭被摸的部位包括肚子、尾巴根部與腳掌，因為這些都是脆弱或高度敏感的區域。圖:istockphoto

尾巴根部附近常讓貓咪感到不舒服

尾巴是一個重要的溝通工具，牠們用尾巴來表達情緒與警戒狀態，因此這個部位特別敏感。許多貓咪不喜歡被碰尾巴根部或整條尾巴，因為那會讓牠們覺得控制感被奪走。有些貓咪甚至會因為被摸尾巴而焦躁地走開，或突然甩尾示意不悅。最好避免主動觸碰尾巴，除非牠主動用尾巴來蹭你。

腳掌與肉球雖可愛，但貓咪通常不願被碰

肉球柔軟可愛、粉嫩討喜，很多飼主都忍不住想抓來捏一下，但對貓咪來說，腳掌是重要的逃跑與捕獵工具，一旦被抓住，就像被奪走行動能力。這也是為什麼牠們在剪指甲前常常會煩躁不耐，甚至想把腳縮回去。要碰這個部位，通常要花時間讓貓咪習慣，不能突然伸手抓住牠的腳。

尊重貓咪的界線、避開敏感區，就能讓牠更放心接受你在牠喜歡部位的撫摸，建立更自在的互動關係。圖:istockphoto

尊重貓咪的界線，牠才會越來越信任

貓咪雖然外表高冷，但其實非常在乎安全感。當你避開牠討厭的敏感區，牠反而會更願意讓你摸頭、下巴、背部等牠喜歡的地方。與其強行摸牠不喜歡的部位，不如學會讀懂牠的反應，讓互動自然又愉快。