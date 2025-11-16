貓咪的「毛色」會決定牠的個性？破解迷思與真實差異！

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主在第一次領養貓咪時，往往會聽到一些「毛色個性說」，像是橘貓特別貪吃、三花比較有主見、黑貓安靜又文青氣質。

這些說法聽起來好像有點道理，但當你真正與貓咪一起生活後，總會發現牠們的性格遠遠超出顏色能定義的範圍。毛色與個性看似相關，其實只是人們在長期與貓互動後形成的印象，真正影響貓咪性格的，是牠們的經驗、環境與天生的氣質。

真正影響貓咪性格的，是牠們從小到大的生活經驗、社會化程度與環境安全感，而不是外觀顏色。圖:unsplash

不同毛色給人的印象，常來自人類的聯想而非貓咪本身

橘貓被形容「憨憨的」、黑貓被視為「神祕的」、玳瑁貓則被貼上「傲嬌又有脾氣」的標籤，這些性格想像往往反映的是人類對顏色的既定印象，而非貓咪真正的天生個性。例如橘貓常給人親人的感覺，是因為牠們大多基因上偏大隻、行為更放鬆，讓人自然覺得「好相處」。黑貓因為深色毛量讓五官較不明顯，看起來安靜沉穩，才被誤以為「比較冷靜」。

真正決定貓咪個性的，是成長環境與早期生活經驗

無論毛色如何，貓咪在成長過程中接觸過多少人、是否有良好的社會化、生活環境是否安穩，都會深刻影響牠的脾氣與行為。從小與人類相處愉快的貓咪，通常更願意親近人；若曾有不愉快的經驗，牠們可能較為敏感或容易緊張。毛色並不會讓貓咪變得更親人或更有主見，但生活中的每一次經驗，都會慢慢形塑牠們獨特的性格。

每隻貓都是個體，不該被毛色框住

當飼主把注意力放在毛色與個性是否相關時，反而可能忽略了每隻貓天生獨一無二的性格。有些黑貓活潑得像小馬達、有的橘貓冷漠如哲學家、有些三花咪咪反而黏得不像話。真正重要的不是牠們「看起來像什麼」，而是牠們在日常裡展現出的需求、喜好與情緒。

選擇貓咪時更該看緣分與互動感受，每隻貓都是獨一無二的個體，不應被毛色框住個性。圖:unsplash

在領養或挑選貓咪時，比起毛色，觀察牠的眼神、互動方式以及是否願意靠近你，更能判斷你們之間是否合適。每一隻貓都有屬於自己的生活節奏與性格魅力，而毛色只是牠們外表的一部分，無法代表完整的「牠」!