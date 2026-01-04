貓咪真的很偏心！媽媽「每天照顧」結果小貓卻整日黏著爸爸

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一則關於「家中貓咪偏心選人」的日常趣事在社群平台引發討論，有鏟屎官無奈分享，明明是自己負責每天餵食、照顧起居，結果自家愛貓卻始終對另一半情有獨鍾，只要當對方在家時，貓咪便會自動貼上去，仿佛忘記誰才是真正的主人，讓她感到既好氣又好笑。

據了解，這對夫妻家中養了一隻小公貓，自從接回家的當天開始，便幾乎都是由女子一手照料，不管是負責餵食、清理貓砂、還是日常陪伴等，照理來說貓咪應該要與她更加親近，沒想到實際情況卻完全相反。

廣告 廣告

小貓對媽媽愛理不理，對爸爸卻會主動黏在身邊撒嬌

(示意圖/Unsplash)

女子無奈透露，每天只要老公一回到家，小貓就會立刻轉移陣地，主動鑽進對方的懷裡，但令人哭笑不得的是，老公平時並不是特別黏貓，也很少主動擼貓或互動，多半都只是坐在沙發上滑手機，而貓咪卻自動趴到他的身上，像是把對方當成專屬靠墊。

尤其在冬天時，一人一貓更是形影不離，貓咪不是窩在對方的懷裡，就是整隻貓攤在他的腿上，讓真正的主要照顧者只能在一旁遠觀，消息曝光後立刻引來大量網友共鳴，不少人留言笑稱「越想要越得不到」、「真的太偏心」，也有人分析，小貓可能比較偏好爸爸的氣味或體溫，以及安靜不打擾的陪伴方式。