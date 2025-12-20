貓咪真的是用液體做的？女子見愛貓「卡衣櫃」嚇壞結果竟是虛驚一場

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名女子在家中經歷了一場「心驚膽跳」的驚魂時刻，她路過衣櫃時意外發現縫隙中露出一隻貓咪的腳掌，還以為愛貓不慎被卡住，當場嚇出一身冷汗，沒想到真相曝光後卻讓人哭笑不得，這段過程也在網路上引發熱議。

該名女子表示，事發當天自己如往常般在家中活動時，無意間注意到櫃子門縫裡伸出一隻小小的貓腳，爪子靜止不動，看起來就像是被夾在縫隙中無法脫身，眼前的景象讓她瞬間緊張，擔心愛貓可能因此受傷，便立刻衝上前查看。

小貓被突如其來的開門聲吵醒後，彷彿對人類的「大驚小怪」感到不耐煩

(示意圖/Unsplash)

不過當女子急忙打開櫃子後，才發現裡頭的貓咪其實安然無恙，正窩在櫃子內舒服地睡覺，原來牠只是睡姿過於豪放，一隻腳自然地伸出門縫透氣，完全沒有被卡住，而小貓被突如其來的開門聲吵醒後，還一臉不悅地把爪子收回去，彷彿對人類的「大驚小怪」感到不耐煩，畫面瞬間從驚悚變成爆笑。

這段有趣的經歷被女子分享後，立刻引來大量網友共鳴，不少人留言表示自己也曾被貓咪的奇怪睡姿嚇到，還有人替貓咪配上內心戲，笑稱「人類冷靜一點」、「睡個覺怎麼了嗎」，讓許多貓奴們感嘆，養貓生活就是不斷在擔心與放心之間來回切換。