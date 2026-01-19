貓咪突然對「角落」特別感興趣？牠可能正在捕捉人類無法察覺的訊號！

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主都曾觀察到，貓咪經常長時間盯著牆角、家具縫隙或房間不起眼的角落，甚至突然靠近嗅聞、伸手試探，彷彿那裡藏著什麼「看不見的存在」。

這類行為常被誤解為無聊、發呆，甚至被戲稱為「看到靈異現象」，但從行為學與感官科學角度來看，貓咪對角落的高度關注，其實反映出牠們正在接收並解析人類難以察覺的環境訊號。

角落是感官資訊最集中的區域

對貓咪而言，角落並非單純的空間死角，而是聲音、氣味與氣流最容易累積與變化的地方，牆角與家具交界處容易形成微小的氣流變化，攜帶來自其他空間的氣味分子或聲波反射。貓咪擁有遠比人類敏銳的嗅覺與聽覺，能察覺牆內水管震動、鄰近住戶的低頻聲響，甚至是昆蟲在縫隙中活動的細微聲音。

角落也是微小動物或聲響聚集處，會引發貓咪狩獵本能，出現撲抓或試探行為。圖:istockphoto

潛在獵物活動引發本能反應

貓咪天生具備優秀的狩獵本能，而角落正是小型昆蟲、壁虎或灰塵微粒聚集的常見位置，即使肉眼看不到獵物，貓咪仍可能透過震動、聲響或氣味判斷是否存在「可追蹤目標」。這也是為何有些貓咪會突然撲向牆角、拍打空氣，或維持低伏姿勢靜靜觀察，這些行為其實是完整狩獵流程的一部分。

安全感與視野掌控的心理需求

除了感官刺激，角落也具備心理層面的吸引力。對貓咪而言，靠牆或躲在角落能減少背後暴露，讓牠們更容易掌控整體環境。當家中出現新氣味、新聲音，或生活節奏發生變化時，貓咪更容易待在角落進行觀察與評估。這種行為並非退縮，而是一種確認環境是否安全的自我保護機制。

情緒與壓力狀態的反映

若貓咪突然頻繁地盯著角落、長時間靜止不動，且伴隨食慾下降、互動意願降低，可能代表牠正承受心理壓力。環境中持續存在但來源不明的聲音或氣味，容易讓貓咪感到不安，牠們便會反覆回到訊號最集中的位置試圖理解來源，這類情況下，飼主可留意是否有新家具、電器運轉聲，或窗外噪音變化，適度降低刺激有助於貓咪恢復情緒穩定。

如何正確解讀並回應貓咪的行為

當貓咪對角落表現出高度興趣時，飼主無需過度驚慌或干擾，可先觀察牠的整體行為是否正常，包括進食、活動與睡眠狀態。若貓咪僅是短暫觀察或玩耍，多半屬於正常感官探索；但若行為持續且伴隨異常反應，則建議檢視環境因素，必要時諮詢獸醫或行為專家。

靠角落能增加安全感與環境掌控，通常是正常探索行為，無需擔心。圖:istockphoto

貓咪對角落的迷戀，並非神秘現象，而是高度感官能力與本能行為的自然展現，牠們正在解讀人類忽略的聲音、氣味與環境細節，同時評估空間的安全性，理解這一點，不僅能減少誤解，也能幫助飼主打造更安心、穩定的居住環境，讓貓咪在熟悉且可掌控的空間中安心生活。