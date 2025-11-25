貓咪粉撲、草莓唇唇圈到變色洗手乳！雪花口罩也加入戰局…今年「最萌美妝小物」全公開！

今年的話題美妝小物實在太會抓少女心！從萌度爆表的貓咪粉撲、掛在包上就能用的草莓護唇膏，到洗手會變色的魔法泡泡，甚至連口罩都變成穿搭配件！一整排新品把「療癒×實用」推到最高點，完全不讓荷包休息。

永和三美人的「喵粉引力」系列推出續作，三隻人氣貓咪「黑噗、橘仔、灰吉」再次登場！橘仔的「喵準鎖粉氣墊粉撲」靠內層透明隔離膜讓粉底不滲透，輕拍就服貼；黑噗「喵粉引力舒芙蕾粉撲」乾濕都能用，高回彈特性不吃粉、不顯紋，能拍出柔霧妝感；灰吉迷你款「喵粉引力迷你舒芙蕾」主攻鼻翼、眼下細節補妝，小小一顆卻精準到不行。療癒外型結合高效底妝工具，難怪在康是美悄悄變成人氣王。

永和三美人喵準鎖粉氣墊粉撲(2入)／促銷價139元（圖／品牌提供）

永和三美人喵粉引力舒芙蕾粉撲／促銷價129元（圖／品牌提供）

永和三美人喵粉引力迷你舒芙蕾(2入)／促銷價119元（圖／品牌提供）

Carme x小蜜媞則把護唇膏做成掛飾，「mini草莓唇唇圈」直接掛在包包或褲頭就能隨時補水！SPF15加維他命E的經典配方讓嘴唇在冬天也維持柔嫩，搭載上旋轉扣設計可牢牢扣住護唇膏蓋，伸手一拿能擦，小草莓造型甜美又可愛，瞬間變成「掛飾系彩妝」的代表新寵。

Carme x小蜜媞mini草莓唇唇圈掛飾鑰匙圈／130元（圖／品牌提供）

中衛CSD今年推出的冬季限定「雪花系列」口罩完全走時髦路線，把口罩變成穿搭亮點！圖案以細緻雪花+輕柔色調為主軸，而且材質輕盈、透氣度佳，長時間配戴依然服貼不悶，戴上之後既有防護力也能兼顧視覺感。每盒含三款雪花花色，無論是上班、逛街還是旅遊，都能讓口罩成為造型的一部分，把冬季氛圍感戴在臉上，也讓防護用品瞬間變成時尚配件。

中衛CSD雪花系列口罩／350元（圖／品牌提供）

橘子工坊的「變色泡泡洗手慕斯」靠泡泡從淡橘色搓到純白的小巧思，讓洗手變得像魔法秀！顏色變化剛好對應約 20 秒的正確洗手時間，加上使用天然冷壓微胞橘油成分、0添加人工香精、無有害化學殘留，洗完柔嫩不乾澀，不只小朋友，連大人都被這個趣味設計秒圈粉。

即日起至12/2止，凡於全台寶雅實體門市凡消費不限金額，即可以99元加價購買「橘子工坊變色泡泡洗手慕斯200ml」，用更無負擔的價格，把這款兼具趣味、安全與高效的洗手神隊友帶回家 ！（圖／品牌提供）





