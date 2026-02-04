貓咪總是對機器哈氣？其實牠們「反應過大」是有原因的！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

相信各位飼主一定都曾遇過這種情況，當家裡的電風扇一開、掃地機器人一啟動，貓咪就會立刻刻炸毛、逃竄，甚至躲到沙發底下不肯出來，這些機器雖然對人類來說只是日常家電，但在貓咪眼中，卻可能像「入侵者」一樣可怕，以下為大家整理出「五個原因」，帶你了解貓咪為什麼總是反應特別大。

一、突如其來的聲音

貓咪對聲音非常敏感，尤其是低頻、持續又不規則的噪音，電風扇啟動時的馬達聲、掃地機器人忽大忽小的運轉聲，都可能被貓咪視為潛在威脅，瞬間觸發牠的警戒本能。

二、不可預測的移動方式

掃地機器人會自己移動、轉向，還可能突然靠近，這種無法預測的行為，讓貓咪難以判斷安全距離，因此在牠們的眼中，這不像物品，更像會「追逐」的怪東西，自然而然使得貓咪反應過度。

建議飼主剛買回家的電器，應該要讓貓咪有一定時間的觀察與適應，否則恐留下可怕陰影

三、強烈的氣流與震動

電風扇吹出的氣流會直接影響貓咪的鬍鬚與毛髮，而掃地機器人行進時產生的震動，也會透過地板傳遞，這些感官刺激對貓咪來說過於強烈，容易造成不適與焦躁。

四、陌生氣味讓環境變得不安全

新家電往往帶有塑膠、機油或灰塵的味道，這些氣味對嗅覺敏銳的貓咪來說非常明顯，當熟悉的空間突然出現陌生氣味時，貓咪會覺得領地被破壞，進而產生強烈反應。

五、缺乏適應過程

如果家電才剛買回來就直接開啟運作，沒有讓貓咪有一定時間的觀察與適應，很容易讓牠們留下「可怕經驗」，一旦形成負面印象，之後只要看到或聽見聲音，就會出現逃避或過度反應。