貓咪翻肚子等於想被摸？一次看懂討摸、放鬆與防禦不同的「肚子語言」!

火報記者 張舜傑／報導

當貓咪突然四腳朝天、整個肚子攤開躺在地上時，很多人第一反應就是「牠好信任我」，甚至忍不住伸手想摸那一團柔軟的白肚皮，這樣的畫面確實療癒，也讓「翻肚＝親近」幾乎成了多數飼主的共識。

但如果更仔細觀察貓咪的行為就會發現，翻肚子從來不是單一訊號，對貓咪來說腹部是全身最脆弱的區域之一，牠們不會隨便暴露這個部位，因此，翻肚動作背後可能包含放鬆、互動邀請，甚至是一種自我保護或情緒調節的方式。

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但翻肚不只有一種意思，有時是放鬆休息，有時看到人靠近就翻肚。圖:istockphoto

放鬆狀態的翻肚：真正進入安全模式

當貓咪在熟悉環境中自然翻肚，身體完全攤開、四肢鬆軟，有時甚至呼吸節奏緩慢、眼睛半閉或直接睡著，這通常代表牠正處於高度安心的狀態，這類行為常出現在貓咪曬太陽、休息或待在固定安全區域時，腹部朝上不僅有助於散熱，也代表牠對周遭環境的警戒程度降到最低，真正放鬆的翻肚通常是「持續穩定」的狀態，貓咪不會頻繁改變姿勢，也不會因為外界輕微動靜就立刻彈起，在這種情境下，翻肚比較接近一種「我現在很安全」的身體語言，而不一定是在邀請互動。

主動討摸的翻肚：牠在測試你的回應

有些貓咪看到飼主靠近，會立刻側身或直接翻肚，甚至用前腳輕輕揮動、尾巴微微擺動，看起來像是在說「來摸我」，這種行為通常帶有明顯的互動意圖，是貓咪主動釋放親近訊號的一種方式。特別是在牠已經建立信任關係的對象面前，翻肚可能變成一種「邀請式互動」。

但貓咪的矛盾點也在這裡：牠願意展示肚子，不代表牠永遠接受觸碰，不少貓咪在被摸幾下後，會突然轉變情緒，用腳推開、翻身離開，甚至輕咬手指。這並不是反感，而是觸覺刺激超過牠的舒適範圍。

防禦與安撫型翻肚：看似柔軟，其實是在降低壓力

翻肚並不總是溫柔訊號，在某些情境下，它也可能是一種壓力反應，當貓咪感到緊張、被逼近或處於不確定環境時，牠可能會選擇以「低威脅姿勢」應對外界刺激，其中就包含翻肚或側躺，這種狀態下的貓咪通常會出現幾個細節：身體略顯僵硬、耳朵往後貼平、尾巴收緊或快速擺動，眼神也較少與人接觸，如果在這種狀態下強行觸摸腹部，貓咪往往會立即轉為防禦模式，出現抓咬或迅速逃離的反應。

不同情境的翻肚，其實是完全不同語言

同樣是翻肚子，背後的情緒可能完全相反。有時是完全放鬆，有時是邀請互動，也可能是壓力下的自我保護。真正理解貓咪的關鍵，不在單一動作，而在整體肢體語言的組合。例如：身體是否柔軟、尾巴是否自然擺動、耳朵位置是否放鬆、眼神是否穩定，這些細節比「有沒有露肚子」更重要，甚至有些貓咪會在玩耍中短暫翻肚，下一秒立刻翻身追逐玩具，這種情況則屬於情緒高漲下的互動表現，而非單純的放鬆或示弱。

不能只看「有沒有翻肚」。還要一起觀察身體是否放鬆，才能更準確理解牠真正的情緒。圖:istockphoto

貓咪的肚子，不只是柔軟，而是一種訊號

對貓而言，腹部是最脆弱的部位之一，因此願意翻身露肚，本身就代表牠對當下環境有一定程度的信任或評估，但這種信任並非固定不變，而是會隨情境、對象與互動方式改變，當我們不再只看「動作本身」，而是連同姿勢、眼神與行為一起觀察時，才能真正讀懂貓咪想表達的狀態。