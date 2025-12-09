貓咪聽不懂話 但聽得懂情緒 ! 小心「錯誤語氣」恐讓牠不愛親近人

火報記者 張舜傑/報導

當主人語氣尖銳時，貓咪感受到的不是責備，而是威脅。牠會退後保持距離，看似冷淡，其實只是為了保護自己，尋找安全與安心。

牠聽見的不是內容，而是語氣

當貓咪犯錯時，主人語氣突然變得尖銳，貓咪會頓時停住動作，像被定格般僵在原地。牠雖然聽不懂人類語言，卻能敏銳感受每一絲情緒的震動。音調越高、聲音越急促，牠越容易解讀成威脅。這些負面的聲音經驗會被牠牢牢記住，讓牠在往後面對主人時，多了一份小心與戒備。

貓咪的搗蛋行為其實是天性或探索行為，若只用斥責回應，會讓貓咪更加不解與焦慮。圖:pixabay

恐懼如果累積，信任就會悄悄退縮

一兩次嚴厲的責備，可能只換來短暫的害怕，可若這樣的情緒反覆出現，貓咪會開始重新判斷與主人之間的安全距離。牠會避免接觸、不再主動撒嬌，甚至學會第一時間退後。外表看似冷淡，其實是在防備上次那種令牠全身緊繃的驚嚇再次降臨。信任一旦動搖，貓咪要花上許久，才敢重新靠近熟悉的人。

行為背後，是牠理解世界的方式

主人看到的搗蛋行為，往往是貓咪在探索環境、釋放本能。牠抓家具，是在留下氣味、標記自己的安心領地；牠跳上高處，是因為需要確認周遭是否安全；牠追著小物跑，是源自血液裡的狩獵天性。當貓咪正在努力適應環境，卻遭責罵時，牠會困惑——做了自己應該做的事，為何主人會生氣？

溫柔的教導，比高壓更讓牠安心

貓咪不懂懲罰的訓練邏輯，但懂得「這樣更安全」。若主人能在牠行為偏離時，以輕柔的語氣引導——將牠帶到抓板前、在做對的瞬間給予肯定——牠就會慢慢理解界線，也願意用自己的方式配合。當環境裡的聲音是柔軟的，貓咪的情緒才會放鬆，學習與人相處也會變得容易。

溫柔的引導比嚴厲懲罰更有效。以柔和語氣教導、在行為正確時給予鼓勵，能讓貓咪感到安全，重新建立信任。圖:pixabay

貓咪記得每一次被接住的溫度，也記得每一次被嚇到的聲音。牠之所以靠近一個人，不是因為被喊來，而是因為那個人讓牠感到安全。如果主人願意放下急躁，多一些理解與耐心，牠會用更大的信任回應——主動蹭過來、在膝上睡著、用呼嚕聲告訴你：這裡，就是牠的安心之地。



