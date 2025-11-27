貓咪肥胖真相曝光 ! 不是吃太多而是「動太少」

火報記者 張舜傑/報導

現代家貓肥胖的主因，往往不是食量超標，而是活動慾長期被壓抑。缺乏刺激的居家環境以及不足的探索機會，讓貓咪逐漸失去原本的狩獵本能，進而導致代謝下降、體重增加與心理狀態失衡。

活動慾遭忽視 家貓缺乏狩獵刺激與行為出口

在自然環境中，貓咪每天會進行追蹤、埋伏、跳躍及捕獵等高強度活動，用以消耗大量體力。然而多數家貓生活空間有限，食物唾手可得，缺乏誘發行為的刺激，當貓咪的探索與狩獵本能長期無法被滿足，牠們會傾向睡覺、慵懶休息，甚至以進食作為替代刺激來源，久而久之造成肥胖與心理倦怠問題。

缺乏刺激與安全感時，貓咪也可能出現情緒性進食，進而形成越悶越想吃、越吃越胖的惡性循環。圖:istockphoto

心理壓力可能導致「情緒性進食」 貓咪也會越悶越想吃

貓咪不只會因運動不足而發胖，也可能因心理壓力造成「情緒性進食」。搬家、環境變動、新成員加入或飼主長時間不在家，都可能讓貓咪感到焦慮或缺乏安全感，進而透過進食尋求安撫。若此時飼主誤以為貓咪只是「愛吃」，額外餵食零食或加餐，反而會加劇肥胖與情緒困擾，形成惡性循環。

建構刺激空間 讓貓咪重新願意動起來

若想協助貓咪恢復健康體態，建議從「環境豐富化」著手。室內可設置不同高度的貓跳台、攀爬架、紙箱路線或隧道通道，滿足貓咪探索與跳躍需求。此外，飼主每日安排短時間的互動遊戲，如逗貓棒、滾球追逐或模擬捕獵遊戲，不僅能提升活動量，也有助於增加心理滿足感，有效改善因無聊引發的過度嗜睡與過度進食問題.

餵食不再只是「吃」 讓食物變成每日的狩獵任務

進食並不應只是單純提供食物，更應成為引導活動的工具。可利用食物迷宮、滾動型飼料球或益智餵食器，讓貓咪透過思考、觸碰與追逐取得食物，也可將少量飼料藏在家中不同角落，讓牠重新找回「尋獵」的樂趣。這類方式不僅可延緩進食速度，更能自然增加運動量，是控制體重的理想方法之一。

透過環境豐富化、互動遊戲與狩獵式餵食方式，能有效提升活動量與心理滿足，讓貓咪恢復健康與活力。圖:istockphoto

貓咪肥胖的根本原因，往往不是吃得太多，而是生活太單調、活動太少。了解貓咪的天性與心理需求，提供足夠的刺激環境與行為出口，才是真正改善肥胖與提升幸福感的關鍵。與其少餵一餐，不如多陪牠玩一次，才能讓貓咪真正變得健康、快樂、充滿活力 !