貓咪自動定位器？女子餵浪貓竟「被纏上」真相曝光讓她傻眼

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一名女子近日分享自己意外被「小橘貓光顧」的經歷，引發網友熱烈討論，她原以為只是路邊隨手餵食的一次善意行為，沒想到這隻小貓竟主動找上門，把她家當成固定食堂之一，來去自如熟門熟路得像自家貓一樣。

據了解，這名女子平時就會在社區中定期投餵流浪貓，前陣子她在路上碰到一隻小橘貓，便順手餵了些食物，沒想到幾天後的一個夜晚，這隻小貓竟突然出現在她家窗外，大聲喵喵叫個不停，彷彿像是在討食物吃。

當下女子感到相當震驚，因為明明彼此只在外頭見過一次面，卻不知道貓咪是如何精準地找到她的住處，後來女子還是邀請了小貓進門飽餐一頓，而這也成為了牠「開始固定來訪」的第一天，此後的每天，小橘貓便三不五時上門做客，熟悉得彷彿把自己當一家人。

原來小橘其實有固定的主人，只是牠每天至少還會到四至五戶人家覓食

由於女子家中已經飼養貓咪，暫時沒有再收編新成員的計畫，她就開始好奇這隻橘貓的身世，為了弄清楚小貓的身份，還特地在牠身上安裝了追蹤器，最終竟然發現，小橘確實是有固定主人的家貓，但牠每天至少會到四至五戶人家覓食，女子也因此恍然大悟，原來自己家只是牠眾多的食堂之一。

這段趣味的故事曝光後，許多網友紛紛留言表示「橘貓果然都是自來熟」、「牠只是在管理自己的各大分店」、「幸好有主人，不然我也想收編」，還有人感嘆小橘實在太聰明，懂得利用人類的善良，為自己找好了許多下家。