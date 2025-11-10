貓咪超怕的「3種」味道 小心讓嗅覺靈敏的牠壓力爆表！

火報記者 張舜傑/報導

貓咪嗅覺極為敏銳，比人類強上十多倍，牠們靠氣味辨識家人、判斷安全與了解環境。因此，若周遭出現刺激或討厭的氣味，容易讓牠焦躁、逃避、呼吸急促甚至出現攻擊行為。

柑橘類氣味：清新對人類，卻刺鼻對貓咪

橘子、檸檬、葡萄柚等柑橘類對人類來說清爽宜人，但對貓咪而言卻是極度討厭的味道。這些水果的果皮中含有天然精油與萜烯成分，對貓咪的嗅覺而言過於強烈，甚至可能刺激呼吸道。部分飼主會利用橘子皮或柑橘清潔劑驅趕貓咪，雖然能達到效果，卻可能讓牠感到緊張或壓力過大。

若在貓咪常待的區域使用這類香氣產品，牠甚至可能因此避開或變得警戒不安。想讓貓咪安心生活，最好避免在牠活動範圍內使用帶有柑橘味的清潔或香氛用品。

柑橘、化學清潔劑與漂白水、精油與香氛等氣味，對貓咪而言可能刺激呼吸或引發壓力。圖:pixabay

化學清潔劑與漂白水：無形的嗅覺炸彈

家中常見的漂白水、殺菌劑與多功能清潔劑，看似能保持環境潔淨，卻可能成為貓咪最大的壓力來源。這些化學物質散發的強烈氣味，對貓咪來說就像人類被困在充滿濃煙的房間裡一樣難受。牠們可能會出現流眼淚、打噴嚏、呼吸急促等情況，甚至拒絕進入剛清潔過的區域。

為了避免這種情況，飼主應選擇「無香型」或「寵物安全」的清潔產品，並在使用後保持良好通風。等氣味完全散去再讓貓咪活動，是最安全的做法。

精油與香氛產品：人類放鬆，貓咪負擔

許多人喜歡用香氛蠟燭、擴香瓶或精油營造舒適氛圍，卻忽略了這些香氣對貓咪來說可能是危險的。像茶樹、尤加利、薄荷、薰衣草等精油，雖然能讓人類放鬆，卻會干擾貓咪的肝臟代謝。長期吸入這些成分，可能導致流口水、無力、嘔吐等中毒症狀。

為了避免危害，建議避免在密閉環境中使用含精油的香氛產品。若真的想讓空氣更清新，可以選擇天然乾燥花或保持室內通風，既安全又不影響貓咪健康。

為了讓貓咪安心，應避免在活動區域使用這些氣味，保持通風，營造氣味友善的生活環境。圖:pixabay

結語：營造氣味安全的舒心環境

對貓咪而言，世界是由氣味構成的。人類覺得清新的香氣，對牠們可能是一種壓力。若想讓貓咪生活得更自在，最重要的不是堆滿玩具，而是打造一個「氣味友善」的空間。少一點人類偏好的香氣，多一份牠能自在呼吸的味道，才能真正讓貓咪感到安心與幸福 !