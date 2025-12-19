貓咪除草工？社區好心民眾「集資」幫助牠提前退休！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一隻被網友笑稱為「社區除草工」的貓咪，因為在草叢中努力啃咬雜草的畫面感動眾人，意外改變了自己的命運，原本默默生活在社區角落的牠，最終不僅有了名字，也正式告別流浪生活，迎來屬於自己的溫暖新家。

據了解，日前一名網友在住家附近散步時，意外發現草叢中有一隻貓咪正低著頭，專心用嘴巴「修剪」草坪，看起來像是在替社區整理環境，隨後向鄰居打聽，才得知這隻貓咪其實是一隻在附近活動多年的流浪貓，經常會出現在社區各處。

這隻貓咪的性格溫和，長期在社區內活動，牠總會主動靠近人群，偶爾還會出現在草地或花圃中「幫忙」，居民們在得知此事後深受感動，開始討論是否能為牠做點什麼，並在最後達成共識，決定為牠尋找一個真正的家，作為牠多年來默默付出的回報。

「小鹿」如今已經高齡12歲，新主人決定讓牠提前「退休」安心在家養老

(示意圖/Unsplash)

在社區眾人的協助下，貓咪很快被一戶人家正式收養，並取名為「小鹿」，如今的牠已經高齡12歲，雖然有輕微心臟問題，但整體健康狀況尚可，新主人考量牠年紀與身體狀況，決定讓牠提前「退休」安心在家養老。

故事曝光後不少網友直呼感動，紛紛留言「付出是有回報的」、「小貓努力了12年終於被人看見」、「看完有點想哭哈哈」，也有人笑說，「小鹿」這一生最成功的工作，可能就是替自己找到了一個家。