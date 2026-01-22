貓咪電競網咖？三隻小貓親自「陪玩」意外在當地爆紅

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一家電競網咖在社群平台上意外爆紅，原因並不是設備升級或賽事活動，而是把「陪玩服務」直接交給了貓咪，店內的三隻常駐流浪貓被正式列為特色陪玩員工，顧客上網之餘還能免費擼貓，吸引了大量網友前去朝聖。

據了解，這家網咖原本就有收留流浪貓的習慣，這幾年間老闆陸續在店門口與附近街道救回三隻無家可歸的小貓，牠們分別是狸花貓「茉莉」、橘貓「咖啡」以及三花貓「咪咪」，隨著時間過去，貓咪們逐漸成了店內的熟面孔，也成為許多老顧客進門後第一時間尋找的擼貓對象。

橘貓「咖啡」因為個性活潑、經常亂跑，若有客人指名牠陪玩，甚至得提前「預約」

後來老闆看見顧客與貓咪互動越來越頻繁，索性順水推舟，把「貓咪陪玩」變成這家店的官方特色服務，三隻貓不僅不用上班打卡，還享有頂級待遇，貓糧、零食與貓窩一應俱全，其中橘貓「咖啡」因為個性活潑、經常亂跑，若有客人指名牠陪玩，甚至得提前「預約」，好讓老闆先把貓找回來。

這家貓咪電競網咖的消息傳開後，迅速引起廣大迴響，不少網友紛紛留言表示「上網還能免費吸貓太划算了」、「感覺老闆最忙的不是收錢，而是找貓」、「其實是被網咖耽誤的貓館」，也有人親自動身前往當地朝聖，笑稱這家店乾脆直接改名為貓咖電競館。