貓咪頭部「憑空消失」？主人嚇壞真相曝光讓網友笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名女子分享自身遇到的驚悚事件引起網上熱議，某日她在家中發現愛貓躺在地板上，一直對著自己發出撒嬌叫聲，原本應該要是溫馨的畫面，但貓咪的脖子卻像是憑空消失般，身體與頭部完全分開，眼前的恐怖景象讓她當場愣在原地。

該名女子表示，當天她在家中發現愛貓正躺在地板上休息，察覺到主人靠近後，便轉過身體對著女子發出撒嬌的叫聲，不過從她的視角卻驚見貓咪的頭部彷彿憑空消失，而且還沒有任何血跡或異狀，小貓也異常淡定，反而更添詭異氣氛。

原來貓咪的毛色與地板顏色十分接近，導致某些角度看起來像完全被吃掉

(示意圖/Unsplash)

直到女子鼓起勇氣靠近觀察後，真相才終於水落石出，原來貓咪並沒有發生任何意外，而是牠的毛色與地板顏色幾乎完全一致，再加上燈光反射的曝光偏高，導致頭部輪廓被地板的顏色完全「吃掉」，形成強烈的視覺錯覺。

這段有趣又驚悚的故事曝光後，迅速掀起網友討論，不少人紛紛留言「差點被嚇死」、「與背景完全融為一體了」、「這算是一種cosplay嗎」，不少貓奴也感嘆，養貓之後心理的承受力必須不斷升級，因為小貓總能用各種角度與姿勢，製造出讓人心驚膽跳又哭笑不得的名場面。