貓咪「搬家焦慮」多久才會好？掌握這些技巧才能幫助他適應 !

火報記者 張舜傑/報導

貓咪是一種對環境高度敏感的動物，搬家對牠們來說往往比飼主想像的影響更大。熟悉的氣味、固定的休息地點與生活節奏突然改變，容易讓牠們感到焦慮與不安。

焦慮的表現因貓而異

搬家後，貓咪的反應會因個性、年齡和過往經驗不同而有所差異。有些貓咪可能會一整天躲在紙箱或床底，避免接觸人或新環境；有些貓咪則會四處嗅聞、標記領域，試圖重建熟悉感。食慾下降、毛髮梳理減少或過度清潔，也是常見的焦慮表徵。理解這些行為，能幫助飼主區分暫時適應期與可能需要額外協助的情況。

放置舊窩、玩具或衣物，提供紙箱或躲藏床，能讓貓咪感到安全。圖:istockphoto

適應時間並非固定

貓咪適應新家的時間差異很大，通常需要幾天到數週，有些性格較謹慎或年長的貓，可能需要一個月甚至更久才能完全放鬆。關鍵在於提供穩定、可預測的環境與生活節奏。環境越熟悉、越安全，貓咪適應的速度越快。飼主如果能耐心觀察並逐步引導，不急於逼迫貓咪接觸新環境，適應期自然會縮短。

提供熟悉物品與安全角落

在新家，貓咪會對熟悉氣味產生依戀。將舊窩、玩具、毯子或衣物放在牠常待的地方，可以給牠安全感。提供隱蔽的休息區，例如紙箱或躲藏床，也能讓牠在感到壓力時有地方退回。同時，保持環境安靜、避免突然大量訪客或噪音，都能降低焦慮加劇的風險。

逐步引導探索，建立信心

飼主可以用食物、零食或互動遊戲引導貓咪慢慢探索新空間，但每次互動都應保持短暫且愉快。避免強迫牠出來或追逐牠，這樣可能加深不安。隨著時間推移，貓咪會慢慢將新環境與正向經驗連結，逐步建立信任感與安全感。觀察牠願意探索的範圍，並給予適度自由，也是幫助牠適應的關鍵。

用零食或遊戲引導探索，避免強迫，隨著正向經驗累積，貓咪會逐步建立信任與安全感。圖:istockphoto

搬家焦慮是貓咪對環境改變的自然反應，並非牠故意抗拒或「挑食」。飼主透過提供熟悉物品、建立安全角落、保持生活規律與正向引導，可以讓貓咪更快適應新家。理解貓咪的節奏與需求，給予充分耐心與空間，才能真正幫助牠安心融入新生活。