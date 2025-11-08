貓困推車「磚塊壓身髮圈纏脖」畫面曝 飼主辯詞惹眾怒

一名貓咪在新北土城綜合體育場外遭遇不當對待，引發社會關注。11月7日，有民眾發現一隻貓咪被困在推車內，身上壓著磚塊等重物，脖子上除了牽繩外還被電話線髮圈纏繞多圈。當民眾解救貓咪並懷疑是棄養虐待案件時，一名自稱飼主的女子出現，辯稱並非棄養且車子被貓抓壞。新北市動物保護處已介入調查，若虐待事證屬實，飼主最高將面臨15000元罰鍰，並可能被列入黑名單終生禁養犬貓。

新北土城驚傳虐貓。（圖／民眾提供）

事件發生在11月7日新北土城綜合體育場前，民眾發現一隻貓咪被困在推車內，身上壓著磚塊等重物。民眾在解救過程中情緒激動，一邊解開塑膠袋一邊努力將貓救出。更令人震驚的是，貓咪被救出後，民眾發現牠的脖子上不只有牽繩，還被電話線髮圈纏繞多圈。

當時民眾以為這是一起惡意棄養案件，然而不久後一名女子出現自稱是飼主。這名女子原本想裝作沒事離開，被民眾發現後才停下。當被質問為何要這樣對待貓咪時，女子辯解說：「因為牠一直跑出來」、「我的車子壞掉被牠抓壞了」，試圖為自己的行為開脫。

貓咪目前已被動保處帶回。（圖／動保處提供）

目擊民眾C小姐表示，當時貓咪非常害怕，身上被重物壓著，脖子還被纏了好幾圈，外面的繩子都綁得非常緊。其他路過民眾也表示願意幫忙，並會詢問附近人是否看到貓咪被丟棄的狀況。

事件發生後，目擊民眾向新北市動物保護處投訴並提供影片佐證。新北動保處長表示，工作人員已經與飼主約定進行家訪，並已將貓咪帶回進行健康檢查。根據新北動保處規定，如果飼主被認定違法，可處3000元至15000元罰鍰。若虐待違規事證屬實，將沒入動物並將飼主列為黑名單，終生不得飼養犬貓，同時必須接受動物保護講習。

飼主面臨罰則。（圖／民眾提供）

熱心民眾的及時援助，避免了這隻無辜貓咪遭受更多傷害。若民眾發現動物遭受虐待，可撥打動物保護專線1959尋求協助。

