貓園環境髒亂貓隻感染！41隻貓全數安置、擇期開放認養

彰化縣特定寵物業者「天使之戀貓園」涉不當飼養遭檢舉，彰化縣動物防疫所日前前往稽查，將園區內41隻貓全數帶回安置，後續將擇期開放認養。（彰化縣府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣特定寵物業者「天使之戀貓園」疑涉不當飼養遭檢舉，彰化縣動物防疫所日前前往稽查，查獲園區內共有貓隻41隻，不但飼養環境髒亂，部分貓隻還有眼睛或呼吸道感染問題，動防所除將貓隻全數帶回安置，並依《動物保護法》開罰，貓隻也將擇期開放認養。

動防所表示，本月21日到現場稽查，查獲貓隻共41隻，部分貓隻有眼部或呼吸道感染症狀，飼養環境也髒亂不潔，依《動物保護法》第11條規定，飼主對罹病或受傷之動物應提供必要醫療，因此當場要求業者落實飼主責任，並就罹病寵物提供必要醫療，並限期改善，若屆時未改善將依同法第30條規定開罰。

由於業者稱，因遭詐騙導致場所即將遭到拍賣，無力負擔動物醫療費用，因此無法在期限內改善；動防所考量動物福利並避免貓隻健康情形惡化，協助業者在當日申請歇業，後續也將依規定裁處新臺幣1萬5,000元以上、7萬5,000元以下罰鍰。

動防所表示，依動物保護法第33條規定，逕行沒入其動物，並立即將41隻貓隻全數帶回縣內流浪狗中途之家收容照護，因部分貓隻有眼睛或呼吸道感染問題，動防所將安排健康檢查及必要治療，後續將完成絕育與疫苗施打，等貓隻健康狀況穩定後擇期開放認養；若認養需求踴躍，將以抽籤方式辦理，確保程序公開公平。

