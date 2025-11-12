貓奴們太猛！「CAT-8888」車牌57.6萬決標

CAT車牌競標超激烈，其中「CAT-8888」以57萬6000元決標。（圖／翻攝自交通部臉書）





被貓奴封為夢幻逸品的「CAT」車牌今（12）日正式開標，結果掀起一場激烈搶標戰！其中最受矚目的「CAT-8888」以高達57萬6000元的天價標出，金額也刷新基隆監理站8888車牌的標價紀錄。

基隆監理站表示，這次是「CAT」代碼自用小客貨車車牌首度開放標售，標號區間從0001一路到9999，競標自11月10日中午開跑、至12日中午截止，短短兩天吸引大批車主瘋狂出價。

CAT-8888車牌。（圖／基隆監理站提供）

根據監理服務網的最新數據顯示，「CAT-8888」因諧音「發發發發」寓意吉祥，共吸引多達130次出價，最終以57萬6000元成交；其次是「CAT-7777」，以27萬1000元奪下第二高價。至於「6666」、「5555」與「9999」等重複數字車牌，也都被搶標一空，成交價全都超過20萬元。

基隆監理站副站長余南勇受訪時指出，尾數8與9因象徵「發」與「長久」，長年受到民眾喜愛；這次像「CAT-5588」就以13萬6000元標出，「CAT-6688」則拍出8萬1000元，另外還有「CAT-5168」（諧音「我一路發」）與「CAT-0857」（諧音「恁爸有錢」），分別以8萬2000元與6萬7000元成交，人氣相當旺。

余南勇也透露，天字第一號「CAT-0001」標得價為6萬1000元，而令人意外的是「CAT-3388」竟拍出高達16萬1000元的價格，顯示「貓奴號碼」魅力驚人。他也提醒，得標民眾務必在11月13日中午12時前完成轉帳繳費，才能正式領牌；車牌需於三個月內親自到基隆監理站領取，不接受郵寄。

根據統計，本次「CAT」系列車牌共釋出2193面，總標售金額高達2025萬元，創下該站歷年新高，不僅是上次「BXB」車牌的三倍，連「8888」的成交價都幾乎翻倍，可說是貓奴界與車主圈的雙重盛事。

事實上，根據公路總局資料顯示，因為英文字母I、O容易和數字1和0混淆所以去除，此外還有24組英文字被列為不雅或不適用代碼，包含：

FUC、FUG、FUQ、FUT（因與不雅字FU*K太接近）

GPU（前蘇俄特務機關）、KGB （前蘇聯祕密警察）、KKK （美國排華組織）

KMT（國民黨）、DPP（民進黨）

PUG（哈巴狗）、PUP（小動物）、CAT（貓）、ANT（螞蟻）、APE（猿）

MAD（瘋子）、NUN（尼姑）、SEX（不雅字）、SLY（狡猾）、BAD（壞）、GAY （同志）、ASS（屁眼）、BUM（無賴）、BRA（胸罩）、CRY（哭泣）

時任立委高虹安就曾在臉書發文表示，當初公路總局剔除名單成立的過程瑕疵且具爭議，希望公路總局為廣大貓奴爭取開放CAT車牌之外，也重新檢視禁用車牌號碼。

