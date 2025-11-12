貓奴夢幻車牌 CAT8888最夯決標57.6萬

（中央社記者黃巧雯台北12日電）傳說中被譽為貓奴身分證的夢幻號碼「CAT」車牌今天決標，交通部公路局台北市區監理所基隆監理站說，以CAT-8888最夯，決標金額57萬6000元，需在13日中午轉帳繳費，才能領牌。

基隆監理站日前公告，自用小客貨車「CAT」代碼首次標售，標售區間0001至9999，標售時間自11月10日中午12時起至11月12日中午12時止。

歷經2天競標，根據監理服務網站顯示競標結果，「鐵支」車牌依舊熱門，包辦前5名，最夯的為諧音「發發發發」的尾號8888車牌，共有130次出價紀錄，最終決標金額新台幣57萬6000元。

其次為尾號7777的車牌，決標金額27萬1000元，另外，6666、5555、9999也相當搶手，決標金額都在20萬以上。

基隆監理站副站長余南勇告訴中央社記者，尾數8、9，因諧音分別為「發」和「久」，通常較受民眾歡迎，這次CAT-5588，競標金額是13萬6000元，CAT-6688也標出8萬1000元，其他像是CAT-5168（諧音：我一路發）、CAT-0857（諧音：恁爸有錢）結標金額各為8萬2000元、6萬7000元。

余南勇指出，天字第一號的CAT-0001，這次結標金額為6萬1000元，令人意外的是CAT-3388，也標出16萬1000元。

余南勇提醒，標到理想車牌的車主，記得在11月13日中午12時前完成轉帳繳費，才能領牌，並自決標日起3個月內，需至基隆監理站申領，不得以郵寄方式領牌。

根據監理服務網統計，這波「CAT」車牌競標，總決標金額約2025萬元。基隆監理站表示，這次總決標車牌數2193面創該站新高，是先前開放標售「BXB」車牌3倍，這次尾號8888車牌決標金額則是先前近2倍。（編輯：陳清芳）1141112