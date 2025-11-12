即時中心／徐子為報導



傳說中被譽為「貓奴身分證」的夢幻號碼「CAT」車牌今（12）天決標，公路局基隆監理站透露，其中以「CAT-8888」最夯，決標金額57萬6000元，官方提醒，需在明（13）中午轉帳繳費，才能領牌。





基隆監理站日前公告，自用小客貨車「CAT」代碼首次標售，標售區間0001至9999，標售時間自10日中午12時起至12日中午12時止。



歷經2天競標，根據監理服務網站顯示競標結果，「鐵支」車牌依舊熱門，包辦前5名，最夯的為諧音「發發發發」的尾號8888車牌，共有130次出價紀錄，最終決標金額為57萬6000元。



其次為尾號7777車牌，決標金額27萬1000元，另外，6666、5555、9999也都相當搶手，決標金額都在20萬以上。



媒體《中央社》引述基隆監理站副站長余南勇說法，尾數8、9，因諧音分別為「發」和「久」，通常較受民眾歡迎，這次CAT-5588，競標金額是13萬6000元，CAT-6688也標出8萬1000元，其他像是CAT-5168（諧音：我一路發）、CAT-0857（諧音：恁爸有錢）結標金額各為8萬2000元、6萬7000元。



余南勇指出，CAT-0001，這次結標金額為6萬1000元，令人意外的是CAT-3388，也標出16萬1000元。



余南勇提醒，標到車牌的車主，記得在13日中午12時前完成轉帳繳費，才能領牌，並自決標日起3個月內，需至基隆監理站申領，不得以郵寄方式領牌。



根據監理服務網統計，這波「CAT」車牌競標，總決標金額約2025萬元。基隆監理站表示，這次總決標車牌數2193面，創該站新高，是先前開放標售「BXB」車牌3倍，這次尾號8888車牌決標金額則是先前近2倍。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／貓奴夢幻車牌「CAT8888」搶翻天 競標拍出57.6萬

更多民視新聞報導

翁曉玲金句一次看！「我就是比你大」慘淪笑柄 還嗆清大生心胸狹隘

林佳龍與吳釗燮不合？ 吳思瑤怒了：見縫插針想分化台灣隊

「AI女神」李珠珢傳獲續約、明年續留台灣 富邦育樂回應了

