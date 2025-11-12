貓奴好狂！「CAT-8888」車牌57.6萬標出 創基隆監理站競標金額最高紀錄

生活中心／游舒婷報導

被稱為「貓奴身分證」的「CAT」系列夢幻車牌於10日開標，今（12）日決標，其中人氣最高的就是自用小客車車牌「CAT-8888」，以57萬6千元的超高價決標。

貓奴搶「CAT-8888」車牌。（圖／取自交通部）

交通部於日前公布，「CAT」系列車牌開放競標，監理服務網統計，有高達1萬1921次投標，最終決標的車牌數共2193面，這系列的車牌名單，在貓奴間人氣爆棚，還有人開玩笑說，可以選擇貓咪的生日當後面的數字。

今日決標後，統計數字顯示，「CAT-8888」的決標金額最高，且出價次數多達130次，最後以高達57萬6千元的金額決標，同時也創下基隆監理站競標金額最高紀錄；第二高的「CAT-7777」，決標金額達27.1萬元。

根據《聯合新聞網》，基隆監理站副站長余南勇表指出，除了上述兩個車牌外，有諧音的特殊車牌也相當熱門，像「CAT-5168」（我一路發）、「CAT-0857」（恁爸有錢）各別以8萬2000元、6萬7000元決標。

交通部公路局先前曾說明，為避免車牌決標後，得標者不依規定在期限內繳納標金的惡意棄標的行為，自104年11月12日起，車牌競標金額超過30萬元（含），要先繳納6萬元保證金，才能參加競標。

若得標者未依規定於期限內完成繳費，則沒收該保證金，並禁止參與公路監理機關車牌競標及選號資格1年；未得標或得標已繳交全部得標金額者（保證金不得扣抵決標金額），自決標次日起10個工作日由招標機關無息退還保證金。



「CAT」系列夢幻車牌決標。（圖／取自監理服務網）

