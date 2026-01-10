貓奴小心被罰1／家貓未植晶片最高罰1.5萬 農業部：已無討論空間！

百萬貓奴請注意！2026年新制上路，要求家貓一律都得植入晶片並完成登記。（pexels提供）

據農業部2023年統計，台灣有登記的貓、狗數量各有131.14萬隻以及148.64萬隻，隨著2025年農業部開始倡導飼主要為家貓植入晶片並辦理登記後，農業部預估台灣貓派飼主應會較狗派飼主多。尤其2026年新制要求，若未替家貓植入晶片並完成寵物登記作業，最高可以開罰新台幣1.5萬元，若屆期未改善，還可以按次處罰，然而，此新制也引發不少貓奴陷入苦思，家中貓主子到底該不該植入晶片？

其實早在1999年開始，台灣家犬就列為「應辦理登記之寵物」，也就是說，得植入晶片再完成登記，而當時家貓並未列在登記範圍中，這也就解釋了，為什麼農業部2023年所公布出的貓、狗飼養數量，會是狗狗數量超越貓貓數量的主因。

直到2025年元旦起，農業部宣布家貓應納入辦理登記的範圍，於是引發貓飼主社團間的熱議，但由於農業部當時有給予1年的緩衝期並未直接開罰，讓貓主們還有時間觀望。

而有數位獸醫也私下對本刊透露，2025年間的確可見貓咪施打晶片的數量持續增加，但未施打晶片也未登錄的貓咪數量依舊不少。

因此，農業部也預估，在近年都會生活型態下，養貓比養狗方便，且養貓家庭常常不只養1隻貓咪，因而可以預見台灣人實際飼養的家貓數量應該已經比家犬多。

但從2026年元旦起，若飼主未依規定為家貓植入晶片並辦理登記作業，農業部將可依法處以3,000元以上、1.5萬元以下之罰鍰，且若未限期改善，農業部得按次處罰。

而部分貓飼主之所以遲遲未替家貓施打晶片並登記，並非不願花費僅數百元的晶片施打費用，而是考量到家中的貓咪身體狀況是否適合施打。

綜合整理多位飼主的想法，像是高齡貓咪、身患重病或是慢性疾病的貓咪，要在愛貓身上再施打比一般針孔都大許多的洞口植入晶片，以及是否會因此引發其他疾病、腫瘤等疑慮，都讓不少貓飼主因而卻步。

本刊進而詢問農業部，若部分家貓礙於身體因素無法施打或是不宜施打晶片，是否可有其他轉圜空間或是因應方案，農業部具體則是明確回應，「基於已有2025年為期1年的宣導期，現下就是一律得施打以便管理！」

即使有獸醫願出具貓咪身體狀況不宜施打晶片的相關證明，據本刊向農業部確認，該證明也無法成為貓咪不施打晶片的討論依據。

因此，也請台灣百萬貓奴務必注意現行法規就是強制貓咪施打晶片並進行登記，雖然農業部並無登門抽查機制，但會遛貓或是採半放養形式的貓咪，飼主恐得正視新制上路，得有相關因應辦法。

