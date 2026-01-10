貓奴小心被罰2／苦惱愛貓是否植晶片？ 專家建議這麼說！

百萬貓奴請注意，愛貓施打晶片最好請獸師評估後進行植入減少疑慮。（示意圖，取自Pexels）

依照農業部規定，2026年起若飼主未依規定為家貓植入晶片並辦理寵物登記者，依法將可開罰，而據農業部統計，全台灣可以施打晶片之處約3,200個。但為了愛貓身體起見，專業人士建議，應先予專業獸醫評估貓咪身體狀況後再行植入，減低貓咪不適的可能。

農業部表示，目前全台灣的寵物登記站約3,200個，其中包括1,500家動物醫院，其他則是動保團體以及特許業者，讓飼主要尋找登記站並不算難事。

而據本刊調查，台北市動物醫院施打晶片的費用多落在新台幣250元，部分醫院會收取登記費用，而不同的動物醫院也會視實際狀況另外收取診察費，評估貓咪當下身體狀況是否適合植入晶片。

台灣貓科醫學會理事長翁浚岳指出，在部分情況下，貓咪的確有可能不適合植入晶片，比方說對於植入敏感或是連皮下注射都無法執行的貓咪，尤其是對患有貓免疫缺陷病毒感染症（簡稱「貓愛滋病」，FIV）的貓咪，植入晶片就是製造傷口才能放入晶片，這對免疫力低下或是重症貓咪來說，的確並不合適。

基於農業部推動家犬、家貓植入晶片，本身是立基於希望能進行動物管理，倘若寵物走失也有機會透過晶片找尋到飼主，但有沒有例外狀況可以列為暫不施打晶片的特例，實務上的確需要討論，但農業部目前並未給予任何討論空間。

而現階段，「若家有老弱貓咪不適合施打，就得看緊點，不要外出也就不會有走失或是被抓到開罰的問題。」資深飼主無奈表示。

另外，翁浚岳還點出一個外界沒有注意到的問題，「在農業部的定義中，家貓、家犬植入晶片不算是『醫療行為』而是『標記行為』，也就是說，『管理』和『醫療』是脫鉤的。」他分析，植入晶片是侵入性行為卻未被定義為醫療行為值得商榷。

而他的發言也提醒著，部分貓犬在外植入晶片後出現不適或是腫起來，也可能是因為並未先給專業獸醫進行評估下，就施打晶片衍生的可能狀況。

因此，專家建議，還未替家貓施打晶片並進行登記的飼主，最好還是前往動物醫院先確認貓咪身體狀況後再施打，減少貓咪不適也降低疑慮。

部分寵物電商業者透露，從自家銷售金額與數量來看，貓用品銷量已經超越狗用品銷量，且隨著都會家庭與單身貴族持續增加，飼養貓咪的人數仍在持續增加中，貓派人士所帶動的「貓貓經濟學」已成為寵物商機的成長主力，從寵物用品博覽會中，貓貓用品的五花八門就可見人氣之旺。

而原先佈局人體檢測市場的台灣生技公司瑞磁生技，同樣看上寵物商機可期，因而攜手全球寵物檢測市占率超過70%的廠商愛德士生物科技（Idexx）合作，開發出血清、糞便及淋巴瘤檢測產品，就是希望能多元發展提前卡位寵物醫療檢測市場。

