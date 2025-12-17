貓奴必玩！放置養成遊戲《喵喵宮廷》掛機學習紫禁城600年人文歷史，首發限時九折

還在雲吸貓？快來領養你的專屬“宮喵”！將故宮搬上桌面，讓宮喵伴你身邊。跟隨一隻流浪貓的步伐，展開一段宮廷奇遇。

（來源：2P Games官方提供）

這是一款主打桌面陪伴的佛系放置養成遊戲。把故宮搬到你的桌面，讓呆萌的宮喵陪伴你的工作學習，帶你閱盡珍寶館內的歷史珍寶。學習宮中600年的人文歷史，將紫禁城中陰晴雨雪、四時變化的美景盡收眼底。上班摸魚，奉旨吸貓！

（來源：2P Games官方提供）

你將化身一隻誤入宮廷的流浪貓，訂製屬於你的貓咪形象，在可愛友善的宮喵們的陪伴下，學習技能，收集珍寶，製作家具，了解趣聞，體驗妙趣橫生的貓咪宮廷生活。

（來源：2P Games官方提供）

在其他資深宮喵的指導下學習御膳、中醫、戲曲、釣魚等多達15種掛機技能，輕鬆獲取資源素材。用於製作各種裝扮和家具，給你的小貓換上好看的外觀，裝點你的御用貓窩。你所收集的藏品，捕捉的動物、製作的道具，都會被收錄進圖鑑中，建立你的故宮百科。

（來源：2P Games官方提供）

遊戲將真實故宮搬上了螢幕，將太和殿、乾清宮、慈寧宮等景致皆細膩還原，遊戲內時間、天氣也做到了與即時中的北京同步。“宮喵”們都有現實原型，威嚴的“鰲拜”、機靈的“警長”和憨厚的“饅頭”，你將跟隨貓咪的腳步，結識宮喵伙伴，解鎖宮廷趣聞，將紫禁城中的四時流轉的光景盡收眼底。

（來源：2P Games官方提供）

遊戲還可以開啟桌寵模式，讓貓咪在桌面的一角，陪伴你的工作生活，它會在你忙碌時努力收集資源，還會送上暖心鼓勵，提醒你勞逸結合。閒暇之餘還能戳一戳它進行治癒互動。

（來源：2P Games官方提供）

由Gong Meow Family開發，Gong Meow Family & 2P Games發行的《喵喵宮廷》EA版本現已在Steam正式發售，現在前往商店頁購買遊戲，踏入宮廷，開啟一段屬於你的、被貓咪包圍的童話時光。

以上內容為廠商提供資料原文