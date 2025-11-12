貓奴搶CAT車牌「8888」57.6萬決標 創基隆站紀錄
交通部1日公告，被譽為「貓奴身分證」的「CAT」開頭自用小客貨車牌開放競標，今日中午決標，標出2193支CAT車牌，競標次數達1.1萬次，總決標金額高達2025萬元，其中人氣最夯前五名皆為數字連號，以「CAT-8888」最高，最終以57萬6000元決標。今更創下基隆監理站車牌標出數量及該站8888車牌金額2項紀錄。
根據監理服務網標售紀錄，CAT系列車牌總決標車牌2193面，總競標次數1萬1921次，總決標金額2025萬元。
依決標金額排序，前五名數字皆為連號，「CAT-8888」底價6000元，出價130次，以57萬6000元決標；「CAT-7777」底價6000元，出價33次，以27萬1000元決標；「CAT-6666」底價6000元，出價54次，以20萬6000元決標；「CAT-5555」底價6000元，出價52次，以20萬3000元決標；「CAT-9999」底價6000元，出價59次，以20萬1000元決標。
基隆監理站副站長余南勇說明，這次CAT系列車牌共6560支，其中有2193支標出，標價金額2025萬元，除了以往較熱門的「鐵支」連號車牌外，尾數8、9的熱門車牌還包括「CAT-5588」以13萬6000元結標、「CAT-6688」8萬1000元、「CAT-7788」4萬9000元。
針對諧音特殊車牌，余南勇提到，台語諧音「恁爸有錢」的「CAT-0857」則以6萬7000元結標、諧音「一路發」的「CAT-5168」為8萬2000元、諧音「我發發發」的「CAT-5888」為6萬1000元。此外，一般車牌意外以高價標出的有天字第一號的「CAT-0001」6萬1000元與「CAT-3388」16萬1000元。
余南勇指出，先前基隆監理站BXB系列車牌僅標出800多個，這次數量將近3倍，創該站新高，「CAT-8888」車牌標出金額也是「BXB-8888」30萬元的近2倍。
余南勇說，恭喜標到理想車牌的車主，請記得於11月13日中午12時前完成轉帳繳費，才能到監理站來領車牌，並自決標日起3個月內領牌，須完成上述2關卡，否則等於放棄資格，但根據以往經驗，車主都會來領牌。
余南勇呼籲，車輛牌照是車輛的「行車許可憑證」，包括號牌和行車執照，是車輛在道路上行駛的證明，它由監理機關在車主繳清罰鍰並檢驗合格後發給，必須隨車攜帶以備查驗。未攜帶或使用偽造、變造的牌照上路，都會受到法律的處罰。為避免民眾上當受騙，如有任何疑問，可先利用165反詐騙諮詢專線諮詢，或於監理服務網、交通部公路局網站、全國各區監理所網站查詢或電洽鄰近監理所站詢問。
根據規定，為避免車牌決標後，得標者不依規定在期限內繳納標金的惡意棄標的行為，自104年11月12日起，車牌競標金額超過30萬元（含），要先繳納6萬元保證金才能參加競標，若得標者未依規定於期限內繳費，則沒收保證金，並禁止參與公路監理機關車牌競標及選號資格1年，未得標或得標已繳交全部得標金額者(保證金不得扣抵決標金額)，自決標次日起10個工作日由招標機關無息退還保證金。
