貓奴必衝！全家變身不打烊寵物店，消費滿222元抽15萬黃金貓

「全家」開始供應貓咪的鮮食、零嘴，也為貓奴端出療癒甜點，消費滿222元，有機會抽中15萬的黃金貓。（全家供圖）

貓派勢力崛起，全台貓隻登記數首次超越狗隻！「全家」看準貓奴的日常陪伴需求，推出「全家貓之日」系列活動，從2月18日起，推出3款超萌貓系烘焙新品，還有「黃金熱貓」抽獎，單筆消費滿222元，就有機會把重達6.81錢、價值約15萬元的黃金熱貓帶回家！

這次的限時新品，包括布丁風味奶油包、貓尾巴捲蛋糕以及草莓貓貓塔，結合童趣造型與甜而不膩口感，成為貓奴們必買下午茶點心。人氣熟食「哈逗堡」，升級金黃起司熱狗的捶打工法，口感更扎實Q彈，購買任兩件還能加價39元入手超萌「熱貓造型吊飾」。

「全家」響應2月22日貓之日，推出多款兼具造型與美味口感的甜點，還供應鮮食、罐頭，讓超商變成不打烊的寵物店。（全家供圖）

同時，把全台4,400間全家店舖化身毛孩友善空間，供應鮮食、零嘴，變成不打烊的寵物店。還特別在台北康陽店打造毛茸茸貓咪主題店，放大可愛療癒氛圍，成為貓奴打卡新熱點，讓消費者在日常購物中也能享受療癒貓咪氛圍。

「全家」台北康陽店有毛茸茸巨貓，有可能成為貓奴打卡熱點。（全家供圖）

除了貓控，全台小熊控也有好康！「星巴克」以達摩造型小熊為主角，推出「福氣、鴻運、財氣」3款馬克杯、吸管蓋TOGO冷水杯與多款不鏽鋼杯，以及小熊鑰匙圈、提袋等周邊，兼具吉祥寓意與可愛設計。2月5日全門市及線上門市同步上市。

「星巴克」以象徵福氣的達摩小熊，設計成馬克杯、提袋，可愛療癒又實用。（星巴克供圖）



