貓奴快看！元旦新規「家貓強制植入晶片」上路 違規重罰1.5萬元
農業部今年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物，給予貓飼主1年緩衝期，至115年1月1日起，若飼主未替家貓辦理寵物登記並植入晶片，即違反《動物保護法》，將處以新台幣3000至15000元以下罰鍰。
根據農業部資料，民國113年全國家貓數推估約131萬隻，較110年大幅增加50％。幫愛貓辦理寵物登記，用意在於讓家貓的管理機制變強，如果有家貓走失，只要掃瞄晶片就能聯絡飼主，同時也可以避免有人惡意飼養的行為。
日前汐止區一名廖姓飼主開門時沒留意愛貓動向，機靈的貓咪趁機溜出家門。心急的飼主找遍附近都找不到。隔天有民眾發現貓咪，通知動保處，動保處經由晶片登記資料通知飼主，飼主領回愛貓時超級感動。新北市動保處說，因為飼主有落實辦理寵物登記，才能順利找回愛貓。
新北市動保處指出，寵物登記十分簡單，飼主只需攜帶身分證明文件，帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片並完成相關手續即可；也可透過手機或電腦登入「寵物登記管理資訊網」飼主專區，隨時查看名下寵物的晶片號碼、絕育狀態及其他資料是否正確。動保處提醒，農業部已公告家貓自114年1月1日起納入強制寵物登記規範，1年緩衝期將於今年底屆滿，提醒飼主動作要快。
另外需要注意的是，寵物登記的飼主必須年滿18歲；寵物登記所需的費用方面，寵物晶片、頸牌成本及植入手續費為300元，晶片登記費已絕育為500元，未絕育的為1000元。
寵物登記線上4步驟
線上申辦寵物登記需填寫飼主與寵物資料。
確認資訊無誤後便可送出申請，並列印紙本申辦表單。
1週內至寵登站執行寵物登記，飼主本人需攜帶紙本寵物預登記表單或序號、飼主身份證件與寵物。
寵物登記站人員確認線上申請資訊後，便會幫寵物施打晶片，完成寵物登記。
