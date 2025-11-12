貓奴搶「CAT-8888」夢幻車牌！最終57.6萬決標 6666也破20萬

貓奴搶「CAT」車牌。（圖／交通部）

被譽為「貓奴身分證」的夢幻車牌號碼「CAT」日前開標，於今（12）日中午決標。而自用小客貨車車牌「CAT-8888」競標激烈，前後共多達130次出價搶標，最終以57萬6000元金額決標。

全台貓奴夢寐以求的「CAT」夢幻車牌於11月10日開標、11月12日中午決標。本次總競標次數為11921次，今日總共2193面車牌決標，總決標金額高達2025萬元。

其中，「CAT-8888」自用小客貨車黃金熱門車牌6000元起標，經過130次激烈競標，決標金額開出高達57萬6000元。

廣告 廣告

接著依序為「CAT-7777」，經過33次搶標後，以27萬1000元決標；「CAT-6666」車牌決標價也高達20萬6000元；「CAT-5555」車牌決標價20萬3000元；「CAT-9999」車牌也喊到20萬1000元。前5名最熱門車牌喊價均在20萬元以上，競標次數33至130次不等。

根據交通部公路局規定，為避免車牌決標後，得標者不依規定在期限內繳納標金的行為，車牌競標金額若超過30萬元（含），要先繳納6萬元保證金，才能參加競標；若得標者未依規定於期限內完成繳費，則沒收該保證金，並禁止參與公路監理機關車牌競標及選號資格1年。

至於未得標或得標已繳交全部得標金額者（保證金不得扣抵決標金額），則自決標次日起10個工作日，由招標機關無息退還保證金。

「CAT」車牌競標結果。（圖／翻攝監理服務網）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場

五星酒店推「剩菜盲盒」 破千自助餐百元爽吃！他實測超驚艷：還有大閘蟹

黃明志捲命案！吳宗憲驚曝：前一天才同框謝侑芯 鬆口兩人關係