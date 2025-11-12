貓奴搶CAT-8888車牌 57.6萬決標

交通部開放被稱為「貓奴身分證」的CAT開頭自用小客貨車牌標售，12日結標，競標1.1萬次、共標出2193面車牌，最夯前5名皆是「鐵支」連號，其中CAT-8888以57.6萬元決標最高，創下基隆監理站車牌標出數量及該站8888車牌金額2項紀錄。

CAT車牌共6560面，標出2193面，競標1萬1921次，總決標金額達2025萬元，金額排序前5名皆為連號，CAT-8888出價130次，以57.6萬元決標，CAT-7777為27.1萬元、CAT-6666為20.6萬元、CAT-5555為20.3萬元、CAT-9999則是20.1萬元。

基隆監理站副站長余南勇表示，尾數8與9皆熱門車牌，像CAT-5588就以13.6萬元決標，CAT-6688達8.1萬元、CAT-7788也標至4.9萬元，諧音「我一路發」的CAT-5168為8.2萬元，諧音「恁爸有錢」的CAT-0857標到6.7萬元，諧音「我發發發」的CAT-5888則是6.1萬元，令人意外的是天字第一號CAT-0001也有6.1萬元，一般車牌CAT-3388竟高達16.1萬元。

余說，這次創下基隆監理站1次標出最多車牌紀錄，也是該站8888車牌決標最高金額，得標民眾須在13日中午前完成繳費、3個月內領牌，否則將失去資格。

回顧有繳費領牌的標售排名，舊式號牌的8888-88仍以358萬元穩居第1名，其次為BBB-8888的222萬元、AAA-8888的200萬元、AKJ-8888的100萬元、BMW-8888的89萬元、AMG-8888的88萬元。