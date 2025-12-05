貓奴會淪陷！星巴克耶誕限定白襪灰貓包 蓬鬆絨毛觸感超療癒

星巴克新出的「白襪灰貓包」和「灰貓透明收納包」，觸感鬆柔，還裝有12包即溶咖啡。（皆880元／個，星巴克供圖）

為了迎接耶誕節！星巴克今年特別推出療癒系「白襪灰貓包」「灰貓透明收納包」，觸感柔軟療癒，搭配熱賣的飲品「薄荷風味摩卡」、人氣咖啡豆系列，無論是自用還是送禮，都有滿滿節慶限定的溫暖與可愛。

萌萌表情搭配蓬鬆絨毛設計的白襪灰貓包，真的會瞬間擄獲愛貓族的心。收納包裡頭還有12條耶誕綜合即溶咖啡，即沖即飲，不僅可愛，更兼具實用性。「耶誕掛耳灰貓透明收納包」，方便查看內容物，結合實用與療癒感，是交換禮物或買來自用的絕佳選擇。

「薄荷風味摩卡」濃醇的摩卡咖啡中加入清新薄荷風味糖漿與滑順牛奶，最後覆蓋鮮奶油，醇濃滑順。（180元／特大杯，星巴克供圖）

咖啡控絕不能錯過星巴克的耶誕經典飲品「薄荷風味摩卡」，濃郁摩卡咖啡與清爽薄荷糖漿、香醇牛奶完美融合，綿密鮮奶油上撒上拐杖糖碎粒，喝得到沁涼薄荷香與巧克力濃郁風味，12月8日暖心回歸。

「星巴克耶誕綜合咖啡豆2025」帶有草本、烘焙香料風味，以及濃厚的巧克力尾韻。（圖左，420元／250公克，星巴克供圖）

「星巴克耶誕綜合咖啡豆2025」則結合蘇門答臘、亞洲太平洋、瓜地馬拉與哥倫比亞深烘焙豆，帶有草本香氣、香料與濃郁巧克力尾韻，呼應節慶氛圍，每一次沖煮都是享受。

「潘娜朵尼麵包禮」口感綿密鬆軟，有豐潤的奶油香氣與香甜的果乾，整體香氣十足。（560元／個，星巴克供圖）

甜點同樣是耶誕必備，「潘娜朵尼麵包禮」內餡融合無花果乾、橙皮酒漬葡萄、糖漬橘丁與核桃，麵包濕潤綿密、奶香濃郁，香甜果香層次豐富，與咖啡相得益彰，每一口甜點都充滿幸福感。



