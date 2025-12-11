貓奴注意！家貓強制登記倒數1個月 未植晶片最重罰1.5萬

各位貓奴們注意了，家貓登記寵物規範今年初上路，要求飼主要幫貓咪植入晶片並完成登記，期限只到明年1月1號。（圖／東森新聞）





各位貓奴們注意了，家貓登記寵物規範今年初上路，要求飼主要幫貓咪植入晶片並完成登記，期限只到明年1月1號，未完成登記的飼主最重可處1萬5千元罰鍰。

雙手交叉，躺在床上熟睡，牠是貓咪比威超可愛模樣，就像新生兒一樣，貓奴們都懂看到這一幕嘴角已經笑開懷，現在不只新生兒要報戶口，貓奴們知道你家的貓咪也要嗎。

農業部已公告，家貓登記寵物規範，2025年1月1日起強制實施，緩衝期1年，飼主需為家中貓咪植入晶片、完成登記，不僅能健全寵物管理機制，還能在走失時透過掃描晶片迅速聯繫飼主，提高尋回機率，有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。

明年1月1日起，未幫貓咪植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處3000元到1萬5000元罰鍰，提醒各位貓奴們多加留意。

