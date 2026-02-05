貓奴瘋搶「應徵失敗」？全家貓咪制服快速消光 網笑：自己賺罐罐

即時中心／林韋慈報導

為迎接2月22日「貓之日」，全家便利商店昨（4）日推出「主子專屬禮集章」活動，消費者只要購買指定寵物商品並集滿一個章，就能69元加購全家制服貓咪上衣。超萌的貓咪制服一推出，立刻引發貓奴瘋搶，許多網友在網上分享自家貓咪穿上制服的可愛模樣，目前不少門市已完售，最快要排到4月才能取貨，讓不少消費者笑喊「應徵失敗」。官方回應，將晚點再補貨加開，採取預購模式。

全家響應貓之日，即日起至3月3日，會員購買指定寵物商品即可於全家APP集章，兌換主食罐或造型周邊。其中，只要集到一點，即可加價69元獲得店員同款「全家貓咪制服」。

超盟的貓咪制服讓許多貓奴在社群紛紛表示要讓自家貓咪去賺罐罐，不少貓主人笑稱「該讓貓咪去全家打工了」，開賣不到半天就完售，讓不少民眾傻眼，直呼「應徵失敗了」、「一萬個領巾不到一天就換完了」。

對此，全家官方表示，將 再次補貨並採預購模式，建議民眾可先購買指定寵物商品累積點數，待下一波預購開放即可下單搶購。









