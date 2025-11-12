貓奴瘋搶「CAT」車牌 連號組合標出57.6萬高價

基隆市 / 綜合報導

貓奴的愛如今不只跟貓互動，現在更要把貓「開上路」！最新一輪的汽車車牌競標中，「CAT」開頭的系列車牌，掀起全台「貓派人士暴動」，連號「CAT-8888」在兩天的競標中，最終以57萬6千元標出，創下基隆車牌競標新高；而CAT-7777跟CAT-6666，最終的決標價，也都超過20萬元。

圓圓臉蛋毛茸茸爪子，只是懶洋洋地躺著都讓貓奴愛不釋手，但你以為愛貓的瘋狂只有這樣嗎，現在連車牌都要「喵」一下，民眾說：「哇，這張牌不錯欸。」看看這張CAT-8888車牌，不只有諧音發發發發，前面的CAT，更是讓貓奴們，爭相搶標的夢幻代碼。

11月10日到12日標售，歷時兩天12日中午結果出爐，連號登上包辦競標金額前三名，CAT-8888拔得頭籌，以57萬6千元標出系列最高價，位居二三名的CAT-7777和CAT-6666，價格也都超過20萬元，但除了連號這個號碼組合也備受關注。

基隆監理站副站長余南勇說：「貓奴一號，就是我們講的這組編號的第一個號碼，就是天字第一號，這次也滿受到我們民眾的喜好，這次標出的金額是6萬1千元。」

貓車牌也被譽為貓奴身分證，而且不只民眾就連代辦業者，也感受到這股驚人消費力，代辦業者VS.記者說：「算破紀錄啊，(破紀錄喔怎麼說)，對啊，基隆這邊很少有標到這麼多(錢)的牌。」民眾說：「5858(我發我發)那個我就有興趣啊。」

但你以為車牌的極限只有這樣嗎，回顧過去紀錄，台灣人對車牌諧音的執著，可能超乎你的想像，嘉義監理所車管科長黃其源(2021.1.7)說：「BMW-3366這塊(車牌)，3366，就是雙生牌，這代表萬年富貴，雙雙對對萬年富貴。」汽車品牌BMW，或是象徵勝利的三個V過去都曾標出高價，賓士高階性能版本AMG-8888，更是一度飆出380萬天價可惜最終沒匯款流標，車牌競標有人為了幸運有人為了喜好，一塊車牌標出的更是身份與風格。

